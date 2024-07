La începutul acestui an ar fi existat mai multe discuții între tată și Kristof, în care agresorul susținea că el e cel care face programul minorului de 14 ani. Îngrijorările tatăl au încpeut să crească după ce cei doi băieți ai săi au primit telefoane mobile de la kristof prin care erau controlați. Mama minorului a declarat că a făcut trei plângeri, însă oamenii legii le-au clasat pe toate. Tatăl însă a făcut presiuni la poliție după o discuție cu băiatul în care i-a mărturisit că violatorul l-a atins în zonele intime.

"La mine copilul să stea de luni până vineri, iar la el să se ducă de vineri seară până luni. Și atunci eu i-am spus: copiii mei în weekend stau cu părinţii, în familie. Și atunci a început să mă jignească, să îmi vorbească foarte urât, să mă ameninţe

Din câte am discutat eu, a spus că a fost mângâiat în zona genitală, dar nu ar fi avut relaţii sexuale. Probabil copilul ascunde, îi e ruşine de mine, ca tată", a povestit bărbatul.

Acum o lună, după atâtea sesizări, o echipă de polițiști a mers cu tatăl la apartamentul suspectului, unde bănuiau că se află și minorul. Acolo l-au găsit pe copil complet dezbrăcat și așa a început să fie filat Kristof Lajos.



"Am ajuns la el acasă şi, în momentul când eu am ieşit din lift, domnii poliţişti au venit pe scări. În momentul când am ajuns în faţa uşii, el era îmbrăcat sumar, iar copilul era dezbrăcat în pat, în pielea goală", a mai spus acesta.

Între timp, antrenorul de genii și-a recunoscut fapta în fața anchetatorilor și a ajuns pentru 30 de zile în spatele gratiilor, însă a dat o explicație halucinantă. Acesta ar fi declarat, în mod șocant, că a întreținut relațiile sexuale fără să fie conștient, pentru că se afla într-o stare de somnambulism.



Băiatul ar fi primit între 2.500 și 3.000 de lei de la bărbat, iar mama spune că agresorul ar fi încercat să îl ademenească și pe celălalt fiu al ei. Copilul de 14 ani spune însă că mai există un copil în situația lui.