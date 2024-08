"Dacă Ministerul Agriculturii s-ar fi ocupat de sistemul de irigații în ultimii ani, astăzi am evita plata a 500 de milioane de euro despăgubiri din cauza secetei din acest an. Din cauza faptului că irigam insuficient, seceta afectează în acest an circa 2 milioane de hectare cultivate preponderent cu porumb și floarea soarelui! Un dezastru care putea fi evitat, dacă Ministerul Agriculturii s-ar fi ocupat de tema, atât de importantă, a irigațiilor", transmite deputatul Daniel Constantin, fost ministru al Agriculturii.