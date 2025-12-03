La fel ca în anul precedent, manelele și trapul se află în preferințele utilizatorilor români ai platformei Spotify. În 2025, clasamentul este condus de Tzanca Uraganu, urmat de Rava și Dani Mocanu.
Top 10 artiști ascultați în România
Tzanca Uraganu
-
Rava
-
Dani Mocanu
-
Ministerul Manelelor (Johnny Sandrino x CocadeLux)
The Weekend
Oscar
Aerozen
-
Bogdan DLP
Travis Scott
Iuly Neamțu
Față de anul trecut, Dani Mocanu a urcat șapte poziții, iar Bogdan DLP rămâne pe locul 8. Aerozen apare pentru prima dată în top, fiind un artist de trap asociat adesea cu Oscar și Rava.
Cele mai ascultate piese în România
Babasha – Cât vrei tu
Dani Mocanu – Vino să te f
Tzanca Uraganu, Mr. Juve – Damaelo
Denis Ramnicenu, Ministerul Manelelor – Bipolară
Gya, Babasha – Baklava
Tzanca Uraganu, Costel Biju – Meneaito
Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes
rares, Tzanca Uraganu – Regele
Johnny Romano – E Mult, E Greu!
DZWS. VANILLA, Dj Nattan – PRIETENA TA
„Baklava” de la Babasha este singura piesă care se regăsește și în topul din anul precedent.
Clasamentele globale Spotify 2025
Cele mai ascultate piese la nivel mondial
Lady Gaga, Bruno Mars – Die With a Smile
Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
ROSÉ, Bruno Mars – APT
Alex Warren – Ordinary
Bad Bunny – DtMF
sombr – back to friends
HUNTRX – Golden
Kendrick Lamar, SZA – luther
Gracie Abrams – That’s So True
Billie Eilish – WILDFLOWER
Cei mai ascultați artiști la nivel global
Bad Bunny
Taylor Swift
The Weekend
Drake
Billie Eilish
Kendrick Lamar
ROSÉ
Ariana Grande
Arijith Singh
Fuerza Regida
Arijith Singh este un interpret indian de playbackuri, compozitor și producător muzical, cu numeroase premii, inclusiv două National Film Awards și opt Filmfare Awards. Fuerza Regida este o trupă americană de muzică regională mexicană, formată în 2015.
Podcasturile preferate pe Spotify
The Joe Rogan Experience, episodul cu Theo Von
The Diary of a CEO, episodul cu Louis Tomilson
The Mel Robbins Podcast – „A Process for Finding Purpose”
Call Her Daddy cu Kim Kardashian
This Past Weekend/ w Theo Von cu Katt William
Huberman Lab cu Tom Segura
Crime Junkie cu John O’Keefe
Modern Wisdom cu Naval Ravikant
On Purpose with Jay Shetty, interviul cu Emma Watson
The Tucker Carlson Show cu Sam Altman
Spotify Wrapped rămâne una dintre cele mai populare funcții ale platformei, oferind utilizatorilor o retrospectivă a pieselor și podcasturilor ascultate. După succesul său, YouTube Music și Apple Music au introdus versiuni proprii ale acestei opțiuni.
Marele compozitor Horia Moculescu a fost condus pe ultimul drum. Ultim omagiu pentru artist adus de familie și prieteni