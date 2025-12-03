Cele mai ascultate 10 melodii în România în 2025 sunt manele, iar multe dintre ele au versuri de ar face și un birjar să roșească

În 2025, topul celor mai ascultate piese din România pe Spotify este dominat de manele și trap, genuri care au cucerit publicul tânăr și nu numai. Versurile multora dintre aceste melodii sunt extrem de directe și provocatoare, cu un limbaj atât de colorat încât ar putea stânjeni chiar și pe cei obișnuiți cu expresii de stradă.

La fel ca în anul precedent, manelele și trapul se află în preferințele utilizatorilor români ai platformei Spotify. În 2025, clasamentul este condus de Tzanca Uraganu, urmat de Rava și Dani Mocanu.

Top 10 artiști ascultați în România

  1. Tzanca Uraganu

  2. Rava

  3. Dani Mocanu

  4. Ministerul Manelelor (Johnny Sandrino x CocadeLux)

  5. The Weekend

  6. Oscar

  7. Aerozen

  8. Bogdan DLP

  9. Travis Scott

  10. Iuly Neamțu

Față de anul trecut, Dani Mocanu a urcat șapte poziții, iar Bogdan DLP rămâne pe locul 8. Aerozen apare pentru prima dată în top, fiind un artist de trap asociat adesea cu Oscar și Rava.

Cele mai ascultate piese în România

  1. Babasha – Cât vrei tu

  2. Dani Mocanu – Vino să te f

  3. Tzanca Uraganu, Mr. Juve – Damaelo

  4. Denis Ramnicenu, Ministerul Manelelor – Bipolară

  5. Gya, Babasha – Baklava

  6. Tzanca Uraganu, Costel Biju – Meneaito

  7. Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes

  8. rares, Tzanca Uraganu – Regele

  9. Johnny Romano – E Mult, E Greu!

  10. DZWS. VANILLA, Dj Nattan – PRIETENA TA

„Baklava” de la Babasha este singura piesă care se regăsește și în topul din anul precedent.

Clasamentele globale Spotify 2025

Cele mai ascultate piese la nivel mondial

  1. Lady Gaga, Bruno Mars – Die With a Smile

  2. Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

  3. ROSÉ, Bruno Mars – APT

  4. Alex Warren – Ordinary

  5. Bad Bunny – DtMF

  6. sombr – back to friends

  7. HUNTRX – Golden

  8. Kendrick Lamar, SZA – luther

  9. Gracie Abrams – That’s So True

  10. Billie Eilish – WILDFLOWER

Cei mai ascultați artiști la nivel global

  1. Bad Bunny

  2. Taylor Swift

  3. The Weekend

  4. Drake

  5. Billie Eilish

  6. Kendrick Lamar

  7. ROSÉ

  8. Ariana Grande

  9. Arijith Singh

  10. Fuerza Regida

Arijith Singh este un interpret indian de playbackuri, compozitor și producător muzical, cu numeroase premii, inclusiv două National Film Awards și opt Filmfare Awards. Fuerza Regida este o trupă americană de muzică regională mexicană, formată în 2015.

Podcasturile preferate pe Spotify

  1. The Joe Rogan Experience, episodul cu Theo Von

  2. The Diary of a CEO, episodul cu Louis Tomilson

  3. The Mel Robbins Podcast – „A Process for Finding Purpose”

  4. Call Her Daddy cu Kim Kardashian

  5. This Past Weekend/ w Theo Von cu Katt William

  6. Huberman Lab cu Tom Segura

  7. Crime Junkie cu John O’Keefe

  8. Modern Wisdom cu Naval Ravikant

  9. On Purpose with Jay Shetty, interviul cu Emma Watson

  10. The Tucker Carlson Show cu Sam Altman

Spotify Wrapped rămâne una dintre cele mai populare funcții ale platformei, oferind utilizatorilor o retrospectivă a pieselor și podcasturilor ascultate. După succesul său, YouTube Music și Apple Music au introdus versiuni proprii ale acestei opțiuni.

