La fel ca în anul precedent, manelele și trapul se află în preferințele utilizatorilor români ai platformei Spotify. În 2025, clasamentul este condus de Tzanca Uraganu, urmat de Rava și Dani Mocanu.

Top 10 artiști ascultați în România

Tzanca Uraganu Rava Dani Mocanu Ministerul Manelelor (Johnny Sandrino x CocadeLux) The Weekend Oscar Aerozen Bogdan DLP Travis Scott Iuly Neamțu

Față de anul trecut, Dani Mocanu a urcat șapte poziții, iar Bogdan DLP rămâne pe locul 8. Aerozen apare pentru prima dată în top, fiind un artist de trap asociat adesea cu Oscar și Rava.

Cele mai ascultate piese în România

Babasha – Cât vrei tu Dani Mocanu – Vino să te f Tzanca Uraganu, Mr. Juve – Damaelo Denis Ramnicenu, Ministerul Manelelor – Bipolară Gya, Babasha – Baklava Tzanca Uraganu, Costel Biju – Meneaito Iuly Neamțu, Manele Mentolate – Mercedes rares, Tzanca Uraganu – Regele Johnny Romano – E Mult, E Greu! DZWS. VANILLA, Dj Nattan – PRIETENA TA

„Baklava” de la Babasha este singura piesă care se regăsește și în topul din anul precedent.

Clasamentele globale Spotify 2025

Cele mai ascultate piese la nivel mondial

Lady Gaga, Bruno Mars – Die With a Smile Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER ROSÉ, Bruno Mars – APT Alex Warren – Ordinary Bad Bunny – DtMF sombr – back to friends HUNTRX – Golden Kendrick Lamar, SZA – luther Gracie Abrams – That’s So True Billie Eilish – WILDFLOWER

Cei mai ascultați artiști la nivel global

Bad Bunny Taylor Swift The Weekend Drake Billie Eilish Kendrick Lamar ROSÉ Ariana Grande Arijith Singh Fuerza Regida

Arijith Singh este un interpret indian de playbackuri, compozitor și producător muzical, cu numeroase premii, inclusiv două National Film Awards și opt Filmfare Awards. Fuerza Regida este o trupă americană de muzică regională mexicană, formată în 2015.

Podcasturile preferate pe Spotify

The Joe Rogan Experience, episodul cu Theo Von The Diary of a CEO, episodul cu Louis Tomilson The Mel Robbins Podcast – „A Process for Finding Purpose” Call Her Daddy cu Kim Kardashian This Past Weekend/ w Theo Von cu Katt William Huberman Lab cu Tom Segura Crime Junkie cu John O’Keefe Modern Wisdom cu Naval Ravikant On Purpose with Jay Shetty, interviul cu Emma Watson The Tucker Carlson Show cu Sam Altman

Spotify Wrapped rămâne una dintre cele mai populare funcții ale platformei, oferind utilizatorilor o retrospectivă a pieselor și podcasturilor ascultate. După succesul său, YouTube Music și Apple Music au introdus versiuni proprii ale acestei opțiuni.

