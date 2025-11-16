Marele compozitor Horia Moculescu va fi înmormântat astăzi. Ultim omagiu pentru artist: flori, instrumente muzicale

Trupul compozitorului Horia Moculescu a fost depus la Teatrul „Constantin Tănase", unde familia, prietenii și numeroșii admiratorii vin să își ia rămas bun. În fața catafalcului, pe lângă flori și coroane, au fost așezate instrumente muzicale, un omagiu adus celui care a scris unele dintre cele mai cunoscute melodii românești.

Marele compozitor va fi înmormântat astăzi în Cimitirul Bellu din București. Regretatul artist va fi înhumat într-un cavou imens în care mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români. 

Familia, prietenii apropiați, foști colaboratori și admiratori au venit să-și ia rămas-bun de la Horia Moculescu, la Teatrul „Constantin Tănase", unde a fost depus trupul neînsuflețit al marelui artist. Au păstrat momente de reculegere, au lăsat lumânări și au transmis mesaje de condoleanțe pentru artistul care a marcat generații și a lăsat în urmă o moștenire muzicală uriașă.

Compozitorul Horia Moculescu s-a stins din viață la 88 de ani, la Institutul „Matei Balş”, unde era internat de peste două săptămâni.

De-a lungul vieţii, Horia Moculescu a compus peste 500 de melodii şi a câştigat peste 200 de premii. Iar muzica lui a făcut parte din coloana sonoră a pieselor de teatru, a unor scurtmetraje sau a serialului Pistruiatul. Una dintre cele mai mari compoziții ale regretatului artist Horia Moculescu este „De-ai fi tu salcie la mal”.