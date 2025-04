Iata horoscopul zilnic dragoste pentru azi, marti 1 aprilie 2025. Iesirea din tipare, mai ales in ceea ce priveste dragostea si romantismul, poate parea ciudata si inconfortabila la inceput. Ne temem sa nu fim considerati naivi – dar doar cei care risca pot cadea in mrejele iubirii! Luna intra in optimistul si fermecatorul Gemeni, oferindu-ne curajul de a exprima ceea ce gandim si simtim. Pe masura ce Luna formeaza o conexiune profunda cu Pluto mai tarziu, vom putea si noi sa patrundem in adancurile inimii noastre si ale legaturilor pe care le pretuim.