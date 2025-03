Avem un picior ferm ancorat in realitate, iar celalalt ratacind intr-un taram indepartat al viselor. Soarele isi continua drumul prin Berbec, aprinzand in noi dorinta de a interactiona cu lumea si de a ne explora abilitatile. In contrast, Venus si Mercur sunt inca retrograde in intuitivul Pesti. Nu doar ca acesti iubiti cosmici ne inspira sa actionam cu blandete, dar ne si indeamna sa privim in oglinda retrovizoare. Acolo, s-ar putea sa vedem viziuni predestinate, pe masura ce se apropie de Nodul Nord al destinului.