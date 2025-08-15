Cea mai frecventă afecțiune în sezonul cald. Ce trebuie să știi pentru a o evita

Cea mai frecventă afecțiune în sezonul cald. Ce trebuie să știi pentru a o evita

Cunoscută popular drept „urechea înotătorului”, otita externă este o inflamaţie a canalului auditiv extern, zona care se întinde de la pavilionul urechii până la timpan. Această afecţiune apare frecvent în urma expunerii prelungite la umezeală, fiind favorizată de băi frecvente, umiditate crescută, mici leziuni la nivelul urechii sau de anumite condiţii de sănătate care afectează pielea. În cele mai multe cazuri, cauza este de natură bacteriană sau fungică.

Care sunt cauzele

Pe lângă pătrunderea apei în urechi, căştile sau aparatele auditive pot, de asemenea, irita urechea şi provoca mâncărimi. Totodată, utilizarea beţişoarelor pentru îndepărtarea cerumenului poate fi un factor declanşator al otitelor externe. Alte cauze sunt diminuarea secreţiei ceruminoase din cauza ştergerii excesive, climatul umed şi cald sau imunitatea scăzută. Anumite afecţiuni cronice, precum diabetul zaharat, tuberculoza, neoplasmul sau tratamentul îndelungat cu cortizon predispun, de asemenea, la apariţia otitei externe.

Printre simptomele otitei externe se numără mâncărimea, durerea, uşoară la început,  dar care se agravează după 1-2 zile, scurgerile din ureche, scăderea auzului la urechea afectată, senzaţia de ureche înfundată şi îngustarea canalului auditiv extern. Totodată, ganglionii de la nivelul urechii sau al gâtului se pot inflama şi astfel devin dureroşi la atingere.  Otita poate apărea la o singură ureche sau la ambele.

