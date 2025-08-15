Care sunt cauzele

Pe lângă pătrunderea apei în urechi, căştile sau aparatele auditive pot, de asemenea, irita urechea şi provoca mâncărimi. Totodată, utilizarea beţişoarelor pentru îndepărtarea cerumenului poate fi un factor declanşator al otitelor externe. Alte cauze sunt diminuarea secreţiei ceruminoase din cauza ştergerii excesive, climatul umed şi cald sau imunitatea scăzută. Anumite afecţiuni cronice, precum diabetul zaharat, tuberculoza, neoplasmul sau tratamentul îndelungat cu cortizon predispun, de asemenea, la apariţia otitei externe.

Printre simptomele otitei externe se numără mâncărimea, durerea, uşoară la început, dar care se agravează după 1-2 zile, scurgerile din ureche, scăderea auzului la urechea afectată, senzaţia de ureche înfundată şi îngustarea canalului auditiv extern. Totodată, ganglionii de la nivelul urechii sau al gâtului se pot inflama şi astfel devin dureroşi la atingere. Otita poate apărea la o singură ureche sau la ambele.

