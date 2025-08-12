Se spune La Mulți Ani de Sf. Maria pe 15 august? Ce spun preoții

Preoții susțin că urarea „La Mulți Ani” este o practică frumoasă și binevenită, dar cu o nuanță importantă: Sfânta Maria nu este o sărbătoare de naștere, ci o comemorare a adormirii (moartea sfântă), conform tradiției ortodoxe.

Așadar, pentru numele legate de Maica Domnului, mai potrivită ar fi o urare care să includă „Sărbătoarea să-ți aducă sănătate și pace!” sau „Binecuvântări de Sfânta Maria!”. Totuși, „La Mulți Ani” rămâne o urare populară și acceptată social, fiind o expresie de bucurie și respect.

De ce este importantă sărbătoarea Sfântei Maria pe 15 august

Adormirea Maicii Domnului este considerată ziua în care Fecioara Maria a fost adusă cu trupul și sufletul la ceruri, un moment sacru ce simbolizează iubirea, smerenia și credința.

Este o zi în care mulți creștini merg la biserică, se roagă, și mulți sărbătoresc prin tradiții locale, petreceri de familie și, bineînțeles, prin urări adresate celor cu nume de Maria.

Dacă vrei să fii elegant și să ții cont de semnificația religioasă, poți spune:

„Să ai o zi binecuvântată de Sfânta Maria!”

„Fie ca Maica Domnului să te ocrotească mereu!”

„Sănătate și bucurii de ziua ta onomastică!”

Dacă dorești o variantă mai simplă, dar la fel de apreciată: