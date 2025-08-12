În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului nu se muncește, nu se coase și nici nu se spală. Sărbătoarea Sântămăriei se ține mai ales pentru sănătate, dar și pentru căsătorie, vindecare, naștere ușoară sau ocrotire de rele, potrivit traditii-superstitii.ro

În foarte multe zone ale țării, dar mai ales în mediul rural, în această zi se obişnuieşte să se facă masă comună în curtea bisericii, la care participă sătenii, cât și străinii din alte sate.

De asemenea, un alt obicei specific acestei zile de sărbătoare se referă la împărțirea de struguri și prune din noua recoltă, dar și alte bucate pentru sufletul morților. Dimineața se merge la biserică și se sfințesc toate bucatele ce urmează să fie împărțite celor nevoiaşi.

Tot în această zi, se obişnuieşte ca bărbații să schimbe pălăria cu căciula, altfel riscă să fie ironizați prin zicala: “A trecut Sâtămărie / Te-ai ….. în pălărie!”.

Foarte important de precizat este faptul că cele mai multe dintre superstițiile zilei de Sfânta Maria Mare fac referire la vremea ce va urma, dar și la bunăstarea casei și a familiei.

Bătrânii spun că dacă înfloresc trandafirii în preajma Sfintei Marii, toamna va fi una lungă și blândă.

În unele sate din România nu se aprinde focul cu două zile înainte de Sfânta Maria Mare. Cei care încalcă această superstiție riscă să se îmbolnăvească sau să le ia foc acareturile.

Tot de la Sfânta Maria Mare este interzis scăldatul în apele râurilor, existând credinţa că acestea sunt spurcate de cerbi. De asemenea, nu este bine nici să dormi pe prispa casei.

De Sfânta Maria Mare, fetele nemăritate, care doresc să îşi găsească ursitul, trebuie să poarte în sân de-a lungul întregii zilei un fir de ferigă şi să se roage la icoana Maicii Domnului, ţinând candela aprinsă. Se spune că această plantă are puterea de a aduce dragostea fetei care o poartă de Sfânta Maria Mare.