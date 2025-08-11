Unde se află "Biserica din Pustietate", locașul a cărei ușă de deschide singură, o dată pe an, cu ocazia sărbătorii de Sfânta Maria Mare

"Biserica din Pustietate" este un locaș de cult din județul Satu Mare, în jurul căreia s-a țesut o legendă, conform căreia ușile bisericii părăsite în mijlocul unui câmp s-ar deschide singure la miezul nopții, în ajunul sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, ce are loc pe data de 15 august.

Conform Portal Sm biserica ar fi fost construită, cel mai probabil, în secolul al XIII-lea. Biserică medievală de lângă satul Căpleni a rezistat în ciuda vremii, păstrându-se impunătoare și devenind totodată un loc de pelerinaj pentru credincioși.

Tradiția deschiderii sale pe 15 august a fost păstrată de-a lungul secolelor, transformând locașul într-un punct de întâlnire a credincioșilor și turiștilor veniți să o viziteze, fascinați de legenda acestui locaș de cult, abandonat în mijlocul unui câmp.

Potrivit unei legende locale transmise din generație în generație, ușile bisericii s-ar deschide singure, la miezul nopții, în ajunul zilei de Sfânta Maria Mare, pentru a le permite credincioșilor să se roage. Indiferent dacă este vorba de o legendă sau nu, pelerinii vin an de an aici pentru a aprinde o lumânare, a se reculege și a se bucura de un moment de liniște într-un cadru istoric unic, scrie aceeași sursă.

