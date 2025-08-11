Conform Portal Sm biserica ar fi fost construită, cel mai probabil, în secolul al XIII-lea. Biserică medievală de lângă satul Căpleni a rezistat în ciuda vremii, păstrându-se impunătoare și devenind totodată un loc de pelerinaj pentru credincioși.
Tradiția deschiderii sale pe 15 august a fost păstrată de-a lungul secolelor, transformând locașul într-un punct de întâlnire a credincioșilor și turiștilor veniți să o viziteze, fascinați de legenda acestui locaș de cult, abandonat în mijlocul unui câmp.
Potrivit unei legende locale transmise din generație în generație, ușile bisericii s-ar deschide singure, la miezul nopții, în ajunul zilei de Sfânta Maria Mare, pentru a le permite credincioșilor să se roage. Indiferent dacă este vorba de o legendă sau nu, pelerinii vin an de an aici pentru a aprinde o lumânare, a se reculege și a se bucura de un moment de liniște într-un cadru istoric unic, scrie aceeași sursă.
Cetatea din România în subteranele căreia se întâmplă lucruri stranii. Legenda care îi atrage pe turiști