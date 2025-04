Ingrediente: Ciorba de miel cu legume si verdeturi proaspete

-700g carne cu os (spate, cap, gat..etc.)-eu am ales gat

-1 cartof mare sau 2 mijlocii

-1/2 ardei gras rosu

-1/2 ardei gras verde

-1/2 ardei gras galben

-1 rosie mijlocie decojita

-1 radacina pastarnac

-1 radacina patrunjel

-3-4 morcovi mijlocii dar subtiri

-1 legatura patrunjel

-1 legatura marar

-1/2 legatura leustean

-1/4 telina

-2 cepe mici

-o legatura de ceapa verde

-200 ml smantana

-1 galbenus de ou

-1-2 linguri delicat, vegeta sau magi

-sare

-piper

-1 litru bors sau 2-3 linguri bors magic sau zeama de la o lamaie

-apa clocotita

Mode de preparare:

La ciorba de miel vom folosi, oasele pulpelor, pieptul si gatul. Eu am folosit gatul intreg care a avut o cantitate destul de buna de os si carne.Aceasta ciorba eu o fac mai mult de Paste, fiind destul de grasa. Carnea cu os o vom pune intr-o oala mai inalta, pe care o vom cali cu o ceapa taiata marunt timp de 5-7 min, peste care vom turna 2-2,5 litri de apa rece si o vom lasa 20 de minute pentru ca gustul de miel sa se difuzeze in apa, iar ciorba de miel sa iasa gustoasa. Pe parcursul fierberii vom inlatura grasimea adunata si spuma cu ajutorul unei spumiere de cate ori este nevoie.

Intre timp ne vom ocupa de legume si verdeturi. Intai vom spala toate legumele si le vom curata de codite, coji, seminte..etc., dupa care le vom taia; eu toate legumele le tai cuburi marunte, inafara de morcovi, radacina de patrunjel si pastarnac, care ii aleg sa fie cat mai subtiri si ii tai rondele, care dau un aspect frumos ciorbei.

In alta oala de 4-5 l, in care vom face ciorba, vom pune 4-5 linguri de ulei de masline si punem ceapa uscata si cea verde la calit 3-4 minute. Dupa ce si-a schimbat culoarea vom adauga rosia curatata de coaja si taiata marunt, apoi vom adauga toate celelalte legume si cartofii taiati cubulete nu prea mici.

Vom lasa, la foc mic, timp de 10 minute dupa care vom adauga carnea si zeama de la carne.

Vom lasa sa fiarba legumele si carnea timp de 25-35 de minute dupa care vom adauga verdeturile taiate marunt(sa nu uitam sa oprim jumatate din cantitatea de patrunjel si leustean pentru a presara deasupra, dupa fierbere si in momentul servirii). Vom mai lasa sa fiarba 5 minute la foc mic si vom adauga fie 1 litru de bors, sau zeama de lamaie si 1-2 pahare de apa clocotita, eventual 2-3 linguri de bors magic. Daca ciorba a devenit mai consistenta vom adauga putina apa clocotita si 1-2 linguri de vegeta.

Eu am folosit bors si am mai adaugat un pahar de apa. O vom lasa sa mai fiarba timp de 15-20 min la foc mic. Intre timp vom pune intr-un castron smantana si o vom bate bine cu galbenusul de ou. Vom adauga 1 polonic de zeama fierbinte, vom omogeniza bine si vom turna compozitia in oala cu ciorba. Vom adauga leusteanul si patrunjelul tocat marunt, vom potrivi de sare si piper si astfel ciorba e gata de servire.

Inainte de servire putem presara in fiecare farfurie putin patrunjel verde si piper negru proaspat macinat, ii va da un gust deosebit si desigur aspect placut.

Ciorba de miel o vom servi calda si daca doriti si va place, alaturi de un ardei iute…!