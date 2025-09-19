Ce este un ovar polichistic

Conform medicului specialist în obstetrică- ginecologie, Cristina Buzgar, o femeie care se află în perioada fertilă a vieții, adică în perioada când are menstruație, este normal să aibă diverși foliculi pe ovar.

"Asta înseamnă că are rezerve de ovule în ovar. Un ovar fără foliculi este un ovar de menopauză. Sau un ovar care este înainte de prima menstruație. Nu este normal să găsim ovare goale," spune medicul, pe contul său de Youtube.

În ceea ce privește aspectul specific al ovarului polichistic, medicul susține că acesta trebuie să aibă un volum mare, și să prezinte minimum 12 foliculi pe marginea ovarului, așezați sub forma unui șirag de perle.

Conform medicului, ovarul polichistic are un volum mai mare, fiind plin de foliculi și există anumite criterii de identificare. Criteriul ecografului fiind doar una dintre metodele de identificare ale ovarelor polichistice. Însă, există și simptome care ar trebui să te trimită urgent la doctor.

Cum poți știi că ai ovare polichistice - Simptome

Printre simptomele care pot să apară în cazul ovarelor polichistice se numără dereglările de menstruație sau menstruațiile foarte rare. Mai puțin de 6-8 menstruații pe an. Asta înseamnă că femeia are menstruații cam o dată la două luni. Nu există ovar polichistic la femei care au menstruație regulată, o dată pe lună, conform sursei precizate.

Un alt criteriu de diagnostic al ovarelor polichistice este sidromul de hiperandrogenism, care constă în masculinizarea femeii. Acest simptom este întâlnit în cazul femeilor mai masculine, mai bărbătoase. Acestea pot să prezinte pilozități excesive pe față, brațe, piept sau pe picioare, conform specialistului. Afecțiunea numindu-se hirsutism.

De asemenea, mai pot să prezinte alte simptome de tip masculin, precum calviție sau exces de acnee sau tendința spre obezitate. Conform doctorului, nu există ovare polichistice la femeile slabe. De asemenea, mai spune că cu cât ovarul este mai acoperit de grăsime, cu atât scad șansele de ovulație. De asemenea, crește acumularea foliculilor, care duc la ovare polichistice.

"Ovarul polichistic există doar la persoanele supraponderale sau obeze, cu tendință spre masculinizare, care au menstruații foarte rare, o dată la două luni sau mai rar și care la ecograf au un aspect specific," a subliniat specialistul în obstetrică- ginecologie.

Sursa mai spune că ovarul polichistic este asociat adesea cu subfertilitatea sau infertilitatea.

Tratamentul pentru ovar polichistic se face personalizat

Tratamentul pentru boala ovarului polichistic nu este universal valabil, el trebuie personalizat. În cazul în care femeia își dorește o sarcină se aplică un anumit tip de tratament, în schimb, în cazul în care dorește să-și regleze menstruația se prescriu alte tipuri de tratamente, conform specialistului.

"Ovarul nu funcționează, nu își face treaba, înseamnă că nu produce lunar ovulație, femeia nu ovulează. Neavând ovulație nu are cum să rămână însărcinată. Și de asta nici nu are menstruație", a specificat doctorul.

Medicul spune că ovarul polichistic poate să aibă și cauze genetice, ceea ce înseamnă că se poate moșteni. Iar boala ovarului polichistic este o boală de sistem, care afectează întregul metabolism, nu o boală ovariană, susține doctorul Cristina Buzgar.

Tratamentul pentru ovarele polichistice trebuie prescris de medic și este personalizat în funcție de fiecare caz în parte, conform doctorului.

Medicii recomandă controalele periodice chiar dacă nu aveți niciun simptom sau vă simțiți bine, tocmai pentru a putea descoperi la timp orice afecțiune sau pentru a vă asigura că sunteți bine. Orice afecțiune descoperită la timp se poate trata mai ușor și astfel riscul de complicații va fi redus.

