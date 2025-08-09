Potrivit unei simulări realizate de GrowFit Health (nu este o instituție medicală profesională) prezintă schimbările care au loc în organism în timp, în absența zahărului, scrie Lad Bible, scrie Adevarul.

În primele două zile, se spune că „glicemia începe să se stabilizeze” și experimentăm „mai puține căderi de energie sau creșteri bruște”.

După trei zile, s-ar putea să simțim că pofta de zahăr, însă experții asigură că, dacă reușim să rezistăm, aceste pofte vor slăbi și vor dispărea în cele din urmă.

Healthline scrie că starea noastră de spirit poate fi afectată negativ din cauza reducerii eliberării de dopamină, anxietății, modificărilor tiparelor de somn, dificultății de concentrare și poftei crescute de carbohidrați, inclusiv a alimentelor zaharoase.

Am putea avea și dureri de cap, amețeli, greață și oboseală – de aceea, pentru unele persoane poate fi util să renunțe treptat la zahăr, în loc să o facă brusc.

După șapte zile, se spune că papilele gustative suferă o „resetare”.

„Papilele gustative devin sensibile la arome subtile”, susține simularea, „și vei descoperi că fructele au un gust mai dulce”.

După zece zile, se spune că energia ne va „crește brusc”, iar „căderile de zahăr” vor dispărea.

Cu toate acestea, dacă dorim să facem schimbări alimentare de acest gen, este important să ne consultăm cu un medic.

În timp ce unii s-au arătat entuziasmați să încerce această provocare, iar alții au vorbit despre cum se simt după ce au renunțat la a consuma zahăr, unele persoane s-au arătat sceptice față de aceste sfaturi.

„Nu toate lucrurile legate de zahăr sunt rele dacă începi să vezi culori negre și curcubeu și vederea îți devine încețoșată, înseamnă că ai tensiunea arterială scăzută, așa că trebuie să mănânci ceva dulce pentru a o menține”

