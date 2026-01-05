Maduro a fost capturat în urma unei operațiuni americane desfășurate la palatul său din Caracas, descrisă drept una îndrăzneață, și a fost transferat ulterior în Statele Unite. În prezent, el este reținut la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, unde se află în așteptarea prezentării oficiale în fața instanței, programată pentru luni. Procurorii americani au formulat împotriva sa un rechizitoriu cu patru capete de acuzare.

Consecințele unei eventuale condamnări

În cazul unei condamnări, Nicolás Maduro riscă să își petreacă restul vieții în închisoare. Totuși, legislația federală americană deschide și un scenariu mai sever. Conform dreptului federal, o persoană găsită vinovată de încălcarea Legii privind substanțele controlate „ca parte a unei întreprinderi criminale continue” poate deveni eligibilă pentru pedeapsa cu moartea, potrivit informațiilor furnizate de Library of Congress, scrie New York Post.

Cadrul legal al infracțiunilor capitale

În sistemul juridic federal al Statelor Unite, infracțiunile care pot atrage pedeapsa capitală se încadrează, în principal, în câteva categorii distincte. Acestea includ omorul, trădarea sau spionajul, precum și anumite infracțiuni legate de droguri, chiar și în situațiile în care nu este implicată o crimă. Cu toate acestea, astfel de sentințe sunt rare în cazurile care nu vizează omorul.

Pedeapsa cu moartea, rareori aplicată în dosare de droguri

Sursele juridice americane subliniază că pedepsele capitale pentru infracțiuni de trafic de droguri sunt neobișnuite. „Majoritatea infracțiunilor capitale implică o crimă. Mai mulți inculpați sunt condamnați la moarte pentru omor decât pentru toate celelalte infracțiuni capitale federale la un loc”, se arată într-o analiză citată de Library of Congress.

Mesajul transmis de procurorul general al SUA

Într-o postare publicată sâmbătă pe platforma X, procurorul general al Statelor Unite, Pam Bondi, a transmis un mesaj dur referitor la cazul fostului lider venezuelean. Aceasta a afirmat că Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, „vor simți în curând întreaga forță a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”. Declarația nu a inclus însă nicio precizare privind tipul de pedeapsă pe care Departamentul de Justiție ar putea să o solicite în eventualitatea unei condamnări.

