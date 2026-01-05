Declarațiile au fost făcute în cadrul unei reuniuni a Consiliului de Securitate al ONU, unde Nebenzia a avertizat că „asaltul împotriva liderului Venezuelei a devenit un vestitor al revenirii la o eră a anarhiei internaționale și a dominației SUA prin forță. Washingtonul generează un având nou pentru neocolonialism și imperialism, ambele condamnate și refuzate în mod repetat și categoric de popoarele regiunii și de Sudul Global în ansamblu”, a spus Vasili Nebenzia la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU.

Contextul capturării lui Maduro

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați de forțe americane în urma unor lovituri aeriene asupra Venezuelei, operațiune anunțată de președintele SUA Donald Trump, care i-a acuzat de implicare în trafic de droguri și terorism prin „Cartel de los Soles”. Rusia condamnă ferm acțiunea ca o „agresiune armată” și cere eliberarea imediată a cuplului, subliniind suveranitatea Venezuelei.

Rusia cere SUA eliberarea imediată lui Maduro, în timp ce masacrează Ucraina zi de zi

Regimul Putin, care face aceste declarații ipocrite, continuă un război de agresiune împotriva Ucrainei, vizând cucerirea teritoriilor și anihilarea suveranității Kievului, în timp ce critică SUA pentru intervenția în Venezuela.

China a cerut și ea eliberarea „imediată” a lui Maduro, denunțând „comportamentul hegemonic” al SUA, în timp ce secretarul general ONU Antonio Guterres a avertizat asupra unui „precedent periculos”. UE și alți actori internaționali au chemat la reținere și respectarea dreptului internațional.