Presa franceză dezvăluie că bărbatul de 49 de ani are un trecut controversat, fiind condamnat în 2008 pentru proxenetism într-un caz cunoscut sub numele „Hot Rabbit”, conform Daily Mail.

Moretti, originar din Corsica, și soția sa, Jessica Moretti, în vârstă de 40 de ani, sunt anchetați pentru omor din neglijență, vătămare corporală și incendiere, după ce petrecăreții au fost prinși în flăcările izbucnite de la artificiile montate pe sticlele de șampanie.

Publicația Le Parisien notează că Moretti este „cunoscut autorităților pentru cazuri vechi de proxenetism și alte infracțiuni grave”, inclusiv răpire și sechestrare.

Postul RTL precizează că acesta a fost încarcerat în 2005, în regiunea Savoie, pentru implicarea în fapte de proxenetism, fraudă, răpire și lipsire de libertate.

Legături cu un salon erotic din Geneva

Ancheta din 2008 a vizat un salon de masaj erotic din Geneva denumit „Hot Rabbit Rendezvous”, unde Moretti ar fi recrutat tinere din Franța pentru a lucra ca prostituate. Salonul a fost percheziționat de poliția elvețiană după un pont venit din Franța.

Deși Moretti a negat acuzațiile, el a fost condamnat de o instanță din Annecy la 12 luni de închisoare, dintre care opt cu suspendare, pentru „încurajarea prostituției”.

Sentința includea și o interdicție de a administra companii în Franța, însă nu și în Elveția, unde cuplul deținea alte două localuri: „Le Senso”, un bar-restaurant din Crans-Montana, și „Le Vieux-Chalet”, un restaurant cu specific corsican din satul Lens.

Nereguli grave privind siguranța clubului

Tragedia de la Crans-Montana s-a produs în noaptea de Anul Nou, în jurul orei 1:30, după ce artificiile aprinse în interior au incendiat materialul fonoabsorbant al tavanului. Potrivit procurorului general al cantonului Valais, Béatrice Pilloud, flăcările s-au propagat rapid, provocând un incendiu masiv.

Primarul orașului, Nicolas Feraud, a recunoscut că barul „Le Constellation” nu mai fusese inspectat din 2019, deși legea impune verificări anuale pentru clădirile deschise publicului. „Regretăm profund și ne asumăm responsabilitatea”, a declarat edilul, excluzând însă varianta demisiei.

40 de morți și peste 100 de răniți

Poliția elvețiană a confirmat că toate cele 40 de victime au fost identificate, cea mai tânără dintre ele având 14 ani. Alte 116 persoane au fost rănite, peste două treimi fiind încă internate.

Printre victime se numără 68 de cetățeni elvețieni, 21 francezi, 10 italieni, dar și persoane din Serbia, Polonia, Australia, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Cehia, Luxemburg, Portugalia și Republica Congo.

Autoritățile italiene au repatriat luni trupurile a cinci victime la bordul unui avion de la aeroportul Sion.

