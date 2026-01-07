Un expert în securitate avertizează că „suntem cu toții în pericol”, în contextul în care acțiunea militară a SUA a generat reacții puternice la nivel global. Maduro, descris ca un președinte socialist dur, a fost înlăturat într-o operațiune care, potrivit analizei, a tensionat scena internațională și a pus pe jar numeroase țări, în special Groenlanda.

Avertisment după acțiunile SUA în Venezuela: „Suntem în pericol cu toții”

Profesorul Anthony Glees, expert în securitate și apărare la Universitatea din Buckingham, susține că această lovitură de forță ar fi putut destabiliza lideri din întreaga lume, amplificând sentimentul de insecuritate. El avertizează că, din punct de vedere strategic, „nimeni din Europa nu mai este în siguranță”.

Contextul devine și mai complicat în condițiile în care Trump a lansat amenințări privind posibile lovituri militare împotriva Iranului, iar China și Rusia s-au arătat profund iritate de acțiunea din Venezuela. În acest climat, ideea unui posibil Al Treilea Război Mondial este tot mai des invocată în spațiul public, conform The Mirror.

„Nu sunt vremuri frumoase pentru noi”

Profesorul Glees afirmă că „nu sunt vremuri frumoase pentru noi”, subliniind că Europa se află într-un „punct major de cotitură în relațiile cu America MAGA a lui Trump”.

„A renunțat la Premiul pentru Pace. Astăzi, el este Marte. Iar asta este îngrozitor pentru noi toți din Europa, ca să nu mai vorbim de America de Sud”. Expertul a continuat criticând direcția geopolitică actuală: „Ambițiile coloniale ale lui Trump sunt, așa cum afirmă orice om serios, pur și simplu inacceptabile și reprezintă undă verde pentru agresorii lumii și o rețetă pentru represiune peste tot”.

Potrivit analizei sale, acțiunea din Venezuela reprezintă o „ruptură definitivă” cu ordinea internațională bazată pe reguli, întrucât SUA ar fi ignorat ONU și mecanismele tradiționale de soluționare a disputelor. Glees a explicat că această ordine globală a fost construită după Al Doilea Război Mondial: „Este aceeași ordine bazată pe reguli pe care un președinte american, Roosevelt, a construit-o împreună cu aliatul său britanic Churchill. Acest sistem, bazat pe respectarea suveranității și a legalității, nu doar că a prevenit un armagedon nuclear din 1945 încoace, dar a și proiectat puterea americană la nivel global, permițând SUA să câștige practic Războiul Rece și să domine politica mondială. Nu mai există cale de întoarcere. Trump a aruncat totul la gunoi și va fi nevoie de încă 80 de ani pentru a readuce rațiunea în afacerile lumii, dacă va mai fi posibil vreodată.”

Ce ar putea face Rusia și China pentru Nicolas Maduro

Deși tensiunile dintre SUA, Rusia și China sunt la nivel mare, profesorul consideră că reacțiile celor două puteri vor rămâne limitate. „Ambele imperii malefice i-au spus lui Trump să stea departe de Venezuela și să-l elibereze pe Maduro. Totuși, nu cred că vor face cu adevărat ceva în această privință, în afară, poate, de a-i oferi lui Maduro un refugiu sigur la Moscova sau Beijing și de a bombăni că un dictator de stânga, aliatul lor care a furat alegerile, a fost înlăturat”.