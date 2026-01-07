Julie a devenit o figură extrem de urmărită, cu 659.000 de abonați pe YouTube, 520.000 pe Instagram și 1,7 milioane de urmăritori pe TikTok. Pe lângă activitatea online, ea a publicat și cartea „Nimic de temut: Demitizarea morții pentru a trăi din plin”, volum ajuns pe lista bestsellerurilor New York Times.

Cele trei lucruri pe care spune că nu le-ar face niciodată

Într-un videoclip, Julie a vorbit despre trei obiceiuri pe care le evită complet, considerând că pot scurta viața: consumul zilnic de alcool, fumatul sau vapatul și mersul pe motocicletă sau ATV.

Despre vapat, ea a spus: „Vapatul este la fel de rău [ca fumatul]… Afectează mai mult decât plămânii. Afectează întregul sistem cardiovascular.”

Despre alcool, Julie a explicat: „Am văzut destui oameni murind din cauza alcoolului, adică din cauza cirozei hepatice provocate de băut, ca să știu că nu este bun. Și este prevenibil.”

Ce regretă oamenii când ajung pe patul de moarte

În discuția cu Rob Moore, în podcastul Disruptors din 2024, Julie a spus că primul regret pe care îl aude cel mai des este legat de timpul petrecut la muncă. Mulți își exprimă dorința ca, de-a lungul vieții, să fi lucrat mai puțin.

Al doilea regret, și chiar mai frecvent, este legat de sănătate.

Julie a spus: „Principalul lucru pe care îl spun oamenii, și pe care nu îl aud menționat prea des, este ”Mi-aș fi dorit să fi avut mai multă grijă de sănătatea mea”.”

Lecțiile pe care le-a învățat de la pacienții ei

Julie a văzut de nenumărate ori cât de repede se schimbă perspectiva asupra vieții atunci când sănătatea se degradează. De aceea, ea ține în fiecare seară o listă de recunoștință, pentru a nu uita lucrurile mărunte.

Ea a explicat: „Îmi place faptul că pot să respir, că pot să merg, că pot simți lumina soarelui – lucruri mici de genul acesta.”

Iar mesajul pe care îl aude cel mai des de la cei aflați în ultimele clipe este acesta: „Cred că cel mai des aud de la oamenii care mor că și-ar fi dorit să aprecieze cât de bine se simțeau înainte.”