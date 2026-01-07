Printre cei vizați s-au numărat mai multe nume cunoscute, cum ar fi cântărețul Dan Ciotoi și scriitorul Radu Paraschivescu, ambii reacționând cu umor la comparațiile apărute online. Fondatorul celebrului grup „Generic”, în vârstă de 70 de ani, a avut o reacție savuroasă când a fost întrebat, în glumă, cum a aflat că ar fi fost „capturat” de americani, în contextul „operațiunii Maduro”.

Reacția lui Dan Ciotoi după ce a fost comparat cu Nicolas Maduro: „Îi mulțumesc lui Trump”

La un post de radio, Dan Ciotoi a spus că întreaga situație a avut loc fix când avea nevoie să promoveze o melodie, lucru pentru care a ținut să îi mulțumească președintelui american, Donald Trump.

„Unii prieteni au și crezut. Chiar în perioada asta aveam nevoie de promoție pentru o piesă nouă, și îi mulțumesc lui Trump”, a spus Ciotoi, precizând că nu este prima dată când este comparat cu un lider politic celebru: în urmă cu ani, în străinătate, a fost confundat cu Saddam Hussein.

Cum a reacționat Radu Paraschivescu, asemănat și el cu Maduro

Și scriitorul Radu Paraschivescu a intrat în jocul ironiilor, reacționând cu aceeași autoironie fină care îl caracterizează. „Am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu „Breakfast in America” al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate”, a scris acesta pe Facebook, după ce internauții au remarcat asemănarea sa cu Nicolas Maduro.