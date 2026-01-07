Deși conținutul este extrem de simplu, clipul a acumulat în aproape un deceniu peste 157 de milioane de vizualizări și, potrivit estimărilor, ar fi adus creatorului său venituri de peste 1 milion de dolari.

Platforma este plină de filmări lungi, realizate pe buclă, concepute pentru a rula în fundal fără să distragă atenția. Mulți creatori publică zeci de astfel de clipuri pentru a-și crește câștigurile. În cazul acestui șemineu virtual, situația este cu totul diferită: canalul „Fireplace 10 Hours” are o singură încărcare în ultimii zece ani, iar faptul că un singur clip a generat o sumă atât de mare este considerat uimitor.

Controverse legate de cine încasează banii

Faptul că există un singur videoclip pe canal a alimentat discuții despre cine primește efectiv veniturile din reclame. Unii utilizatori au susținut că, deoarece canalul nu ar respecta regula YouTube care cere minimum trei încărcări pentru a intra în programul de parteneriat, platforma ar încasa toți banii. Totuși, această cerință a fost introdusă abia în 2023, ceea ce înseamnă că un canal creat în 2016 nu ar trebui să fie afectat de această regulă.

Un exemplu al faptului că simplitatea poate deveni profitabilă

Indiferent cui îi revin în final veniturile, succesul acestui clip de zece ore arată că nu este obligatoriu să produci conținut spectaculos, să angajezi editori sau să postezi zilnic. Uneori, este suficient să creezi ceva care răspunde unei nevoi simple: un fundal liniștitor, o atmosferă caldă sau un sunet relaxant.

