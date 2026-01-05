Într-un mesaj citit luni, la reuniunea Consiliului de Securitate al ONU, Guterres a avertizat asupra riscului ca acțiunea împotriva regimului de la Caracas — inclusiv răpirea președintelui Nicolas Maduro și a soției sale — să creeze un precedent periculos pe scena globală, conform CNN.

„Sunt profund îngrijorat de posibila intensificare a instabilității în țară, de impactul asupra regiunii și de precedentul pe care l-ar putea stabili în privința felului în care se desfășoară relațiile între state”, a declarat secretarul general al ONU.

Guterres a subliniat că Venezuela a trecut deja prin „decenii de instabilitate internă și tulburări sociale și economice”, adăugând că „democrația a fost subminată”, iar „milioane de oameni au fugit din țară”. În ciuda situației critice, el a afirmat că „încă este posibil să evităm o conflagrație și mai distructivă”.

În discursul său, șeful ONU a insistat că doar respectarea legii internaționale poate oferi o bază solidă pentru pace și securitate durabilă.

„Dreptul internațional are instrumentele necesare pentru a rezolva probleme precum traficul de droguri, disputele privind resursele sau încălcările drepturilor omului. Acesta este drumul pe care trebuie să mergem”, a spus Guterres.