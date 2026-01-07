“La solicitarea familiei, s-a decis ca la efectuarea necropsiei să participe un medic expert parte. Serviciul Judeţean de Medicină Legală Buzău a fost de acord cu cererea pentru a exista o transparentă deplină. În urma discuţiilor purtate cu medicul expert parte, mâine, 8 ianuarie, va fi efectuată necropsia tânărului de 25 de ani. De asemenea, doresc să precizez că, fiind vorba de o moarte suspectă, există o anchetă penală în curs şi un putem oferi alte date. Precizez că familia nu a depus nicio petiţie la SJU Buzău până în prezent”, a declarat purtătorul de cuvânt al SJU Buzău, Adrian Bunilă.

Între timp, rude şi prieteni ai tânărului decedat au revenit, luni dimineață, în faţa Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, acolo unde are loc un protest masiv. Protestatarii au cerut explicaţii şi tragerea la răspundere a celor consideraţi responsabili. La fața locului acolo unde sunt prezenţi şi reprezentanti ai Poliţiei şi Jandarmeriei.

Cu o zi în urmă, managerul Sorin Pătraşcu declara că a fost deschisă şi o anchetă internă pentru clarificarea circumstanţelor în care a survenit moartea pacientului. Potrivit aceleiaşi surse, necropsia urma să fie făcută miercuri, spitalul solicitând prezenţa unui expert criminalist de la Poliţie.

Filmul evenimentelor

Gabriel, în vârstă de 25 de ani, era pasager într-un autoturism condus de un alt tânăr de 20 de ani. Accidentul s-a produs în 2 ianuarie, pe DN 10, în localitatea Verneşti, după ce maşina s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism care circula din sens opus. În urma accidentului în care au fost rănite mai multe persoane, Gabriel s-a ales cu o fractură de femur şi a fost internat la Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, fiind programat pentru operaţie.



Potrivit informaţiilor oficiale, starea tânărului s-a deteriorat însă brusc, iar acesta a decedat pe patul de spital. Cauzele exacte ale morţii vor fi stabilite în urma necropsiei şi a investigaţiilor medicale.