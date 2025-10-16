În Leipzig, elevii din sistemul dual lucrează deja în companii încă din timpul liceului, iar în Brno și Graz, modelul este considerat o punte între educație și industrie. Dar în Sectorul 3, România, parteneriatul dintre administrație, școli și mediul privat a prins viață într-o manieră care atrage atenția Europei Centrale.

Aici, școlile nu sunt doar locuri de învățare, ci spații de formare profesională autentică, în care elevii își pot construi o carieră înainte de a-și primi diploma.

Administrația locală a mizat pe dotări moderne și pe colaborarea directă cu operatorii economici (Distrigaz Sud Rețele, Engie, Construcții Erbașu, Compania Municipală Termoenergetica București etc.) — o formulă care, în doar câțiva ani, a făcut din Sectorul 3 o referință națională.

Ce spun datele statistice

Peste 80% dintre elevii bucureșteni înscriși în programe de învățământ dual învață o meserie în liceele din Sectorul 3. Administrația condusă de primarul Negoiță a investit masiv în reabilitarea și digitalizarea unităților de învățământ, dar și în crearea de parteneriate cu companii din domenii tehnice, IT, horeca și servicii publice.

Programele derulate în colaborare cu liceele tehnologice din sector includ stagii plătite, burse de practică și garanția unui loc de muncă la finalul studiilor.

Modelul de învățământ dual din Sectorul 3 a atras interesul mai multor administrații din Europa Centrală, fiind discutat ca exemplu de bună practică în conferințe dedicate educației aplicate și formării profesionale.

Pentru Sectorul 3, învățământul dual nu este doar o formă de instruire, ci o investiție strategică în viitorul economic al comunității.