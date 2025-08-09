Avionul de mici dimensiuni, pilotat de Vlad Zgărdău, s-a prăbușit, sâmbătă, 9 august, în curtea Astra Vagoane din Arad. Din păcate, pilotul și tânărul nu au mai avut nicio șansă de supraviețuire.

Daniel Popescu, proprietarul unei pensiuni din Arad, este tatăl tânărului decedat în accidentul aviatic. El a transmis un mesaj sfâșietor pe pagina sa de FB.

„Copilul meu își dorea o viață în aviație, iar Vlad Zgărdău dorea să-l îndrume, și astăzi au făcut ultimul zbor. Noi toți nu știm cum trăim fără tine, copilul meu bun, cuminte, și un copil extraordinar de bun, o parte din mine se stinge. De ce, Doamne, mi-ai luat copilul așa repede, când avea viitorul în față? Poza făcută cu 10 minute înainte de accident”, a scris acesta.

Vlad Popescu urma să înceapă anul I la Academia de Poliție din București. Potrivit presei locale, el venise la aerodromul Șiria împreună cu tatăl și fratele său, însă doar el urcase în avion. Tânărul își dorea o carieră în aviație.

Vlad Zgărdău avea o experiență de peste două decenii ca pilot și locuia la București. Sâmbătă, împreună cu un tânăr de 18 ani, au decolat cu aeroplanul de la Aeroclubul Charlie Bravo din localitatea Șiria.