Ce măsuri anunță Primarul Nicușor Dan la trei săptămâni de la preluarea mandatului

”Avem acorduri cu hoteluri pentru situația în care ar fi nevoie de carantinare.

Am făcut un chestionar printre șoferi și vatmani și am tras două concluzii. Am identificat care sunt liniile pe care există aglomerări la orele de vârf și zonele din București și intervalele la care se întâmplă ca pasagerii să nu poarte mască și vom acționa pe acele zone”, a anunțat Nicușor Dan.

În privința termoficării, Primarul Capitalei a amintit despre contractul de finanțare europeană, în valoare de 300 de milioane de euro, pentru reabilitarea rețelei, la care se adaugă promisiunea Guvernului de a suplimenta fondurile cu 200 de milioane. Lucrările vor începe în primăvară.

”O să avem o iarnă dificilă și ce putem să facem este să intervenim în cel mai scurt timp posibil la situațiile de avarii care se vor întâmpla și vom informa cetățenii în timp real ce se întîmplă. Am înființat un call-center ca să nu mai existe situații ca bucureștenii să nu știe în cât timp avaria se va rezolva”, a adăugat edilul.

Nicușor Dan a mai precizat că, la preluarea mandatului, la Primăria Capitalei a găsit doar patru milioane de lei și 80 de milioane popriri pe conturi.