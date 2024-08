În România, româno-moldoveanul ar fi intrat în sfera de influență a fostului prim adjunct al SRI Florian Coldea, spun surse bine informate.

Personaj extrem de controversat în Republica Moldova, Iurie Cecan s-ar fi refugiat în România după ce Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru furtul unui miliard de dolari. Și Cecan ar fi intrat în vizorul autorităților judiciare moldovene pentru spălare de bani, trafic de influența sau devalizarea unor companii de stat.

Centrul de Afaceri Româno-Rus, „capul de pod” a KGB în România

În România, omul lui Plahotniuc a demarat mai multe afaceri, inițial pe numele său. Una dintre primele sale afaceri îi trădează afinitățile și legăturile cu „maica” Rusia.

Despre el, Rise a scris că în anii 2000 s-a învârtit în cercurile rusești, care au preluat banca Unirea din România, transformată ulterior în Nova Bank. Aici i-a întâlnit pe Anatoly Patron și Alexey Voskoboy, ambii ar fi lucrat pentru KGB și făceau parte din anturajul lui Evgheni Primakov, fost șef al serviciului rusesc de informații externe.

Centrul de Afaceri Romano-Rus, fondat de Iurie Cecan, a fost lansat cu surle si trâmbițe în vara lui 2003, la pachet cu Nova Bank, constituita pe scheletul defunctei Bănci Unirea. Pretextul suna pompos: echilibrarea schimburilor comerciale româno-ruse.

Protejat de la cel mai înalt nivel al statului român, Centrul de Afaceri Româno-Rus, o societate pe acțiuni, ar fi fost „nășit” de președintele Ion Iliescu și Ioan Talpeș, fostul șef al Serviciului de Informații Externe și al Administrației Prezidențiale, potrivit presei.

Așadar, inițiativa înființării centrului i-ar fi aparținut lui Iurie Cecan, la solicitarea șefului său Anatoli Patron, președintele Nova Bank. Presa a dezvăluit că, la rândul său, Patron ar fi fost executantul ordinelor lui Arkadie Volski, pe atunci consilierul președintelui Rusiei, Vladimir Putin. Dealtfel, Putin a venit personal la inaugurarea filialei din Moscova a Centrului de Afaceri Româno – Rus, așa cum se consemnează în interviul acordat cotidianului România Liberă de fondatorul Centrului, Constantin Samson:

”Rep: De ce aţi înfiinţat Centrul de Afaceri Român- Rus (…)Să aduceţi vizitatori din Rusia?

C S : Nu, ne gândeam la o relaţie strict economică. În 2003, m -am întâlnit cu un prieten ( Liviu Niţă, condamnat definitiv-n.n.), care mi-a zis : „Bă, Costele, de ce nu facem şi noi un centru de afaceri româno-rus. Expune-le ideea, că tu ai cui să expui, ai susţinere la autorităţi„. Şi i-am spus prima dată lui Mitică Honciu, care era şeful grupului prezidenţial la Ion Iliescu. „Da’ cum vezi tu asta?” – m-a întrebat el. „Băi, strict ca pe o societate comercială . 50%- noi, 50%- ei ” i-am zis eu. ” Ei cine sunt, Costele?” ” Ei – zic eu – sunt : unu’ e Anatoli Patron, care e preşedinte la NOVA BANK ( fostă UNIREA-n.n.) Si mai ştiu pe unu’ Iuri Cecan, şi mai ştiu pe unu Ustinov, pe unu chel, care mai traducea (…) Am mai avut marea onoare să-l cunosc pe Arkadie Volski ( general KGB, fost consilier al lui fostului preşedinte rus Vladimir Putin-nn)

Rep: Inseamnă că Rusia era foarte interesată de dezvoltarea relaţiilor cu România?

C S: Era extrem de interesată. I-am spus preşedintelui Ion Iliescu de proiectul ăsta încă înainte să-l facem. „Ce ziceţi, să-l facem?” El a zis ” Da, măi, da, să-l faceţi, că-i foarte bine” (…). N-am mai aşteptat să-l facem ca un grup de interese, deşi era un proiect pentru asta (…), dar n-am avut timp, pentru că trebuia să plecăm în vizită ( prezidenţială-nn) la Moscova şi voiam să inaugurăm înainte de vizită.

Rep: Ce-aţi făcut la Moscova?

C S: Era vizită prezidenţială, când s-a inaugurat şi filiala Centrului de Afaceri Româno-Rus de acolo, în prezenta celor doi preşedinţi, Putin şi Iliescu (…) Şi acolo nu mi-au plăcut nişte lucruri.”

Legăturile lui Cecan cu serviciile de informații nu se opresc aici. Tot în 2003, afaceristul moldovean a intrat în acționariatul firmei Octogon Protection Security, firmă de securitate controlată de fostul șef al SRI Prahova, Corneliu Păltânea, cercetat în mai multe dosare de corupție.

Afaceri bănoase în industria pariurilor și în domeniul plăților electronice

De atunci, afacerile din România ale lui Iurie Cecan au mers ca unse. Easybet Solutions – companie de pariuri sportive și Easypay System sunt doar două dintre afacerile extrem de bănoase în care a fost implicată familia lui Cecan.

EasyPay s-a întins încet, încet, ajungând să includă acum trei companii care operează nu doar pe piața locală, SUA, dar și în Africa și Europa ca furnizor principal de soluții self-service. Oficial, la „butoane” se află Serghei Fraseniuc, cu cetățenie română și moldoveană, fost (?) asociat al lui Cecan în mai multe afaceri.

Compania mamă, EasyPay System, a fost înființată în 2010, când a pornit cu primul terminal de plată implementat pe piața din România. În prezent, compania gestionează peste 1.000 de terminale de plată, numărând peste 220 de servicii integrate, printre care se numără și servicii dedicate zonei de jocuri de noroc pentru suplimentarea contului. Terminalele de plată sunt prezente în prezent în toate rețelele de super și minimarketuri, străzi, parcări și zone de jocuri de noroc.

La rândul său, Easybet Solutions a crescut puternic, ajungând să fie un pion important pe piața pariurilor sportive.

Acolit al generalului Coldea?

După ce autoritățile moldoveni au început să investigheze infracțiuni de spălare de bani, în care ar fi fost implicat Iurie Cecan, în scenă ar fi intrat generalul SRI Florian Coldea. Legătura dintre cei doi ar fi fost făcută de fostul deputat moldovean Vladimir Andronachi, un alt om de încredere al lui Vladimir Plahotniuc.

La recomandarea lui Coldea, Iurie Cecan chiar ar fi locuit într-o vilă de lux, din ansamblul Residence 5 Pipera, chiar lângă casa generalului SRI.

Când asupra sa s-au îndreptat tot mai multe priviri, româno-moldoveanul a decis să facă pasul înapoi și să treacă în umbră.

În octombrie 2021, Cecan și-a cedat părțile sociale deținute la Easybet Solutions în favoarea pupilei sale Daria Dombrovskaia, cu cetățenie română și moldoveană.

