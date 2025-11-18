„Ai pus câteva kilograme…”

Comentariile despre greutate nu aduc niciun beneficiu. Sunt inutile și pot lăsa răni adânci, chiar și atunci când nu sunt rostite direct în fața persoanei vizate. Respectul și bunătatea cântăresc mai mult decât o observație crudă.

„Fostul meu era mai bun la asta”

Compararea actualului partener cu un fost este o rețetă sigură pentru tensiuni și gelozie. Dacă ai nevoi neîmplinite, exprimă-le direct prin afirmații pozitive de tip „mi-ar plăcea să…” fără a invoca trecutul.

„Nu cred că își permit locul ăsta”

Fie că e adevărat sau nu, nu e problema ta. Astfel de comentarii vin adesea din invidie și nu fac decât să pună oamenii într-o lumină proastă. Mai bine înlocuiește critica cu recunoștința pentru ceea ce ai.

„Părinții tăi mă scot din minți”

Chiar dacă ai motive serioase, spus așa direct riști să creezi conflicte cu partenerul. E mai înțelept să-ți gestionezi emoțiile și apoi să comunici pe un ton constructiv.

„Eu câștig mult mai mult decât tine”

Transparența salarială are rolul ei, dar aruncată ca o laudă sau reproș, fraza devine umilitoare. Rezultatul? Resentimente și distanță.

„Nu îmi place de partenerul tău. Poți mai bine”

De obicei, prietena ta nu va reacționa cu „ai dreptate, mulțumesc”. Mai degrabă va deveni defensivă sau se va îndepărta. Dacă vrei să-ți protejezi relația, evită să arunci astfel de judecăți.

„Știi ce am auzit despre X…?”

Bârfa poate părea tentantă, dar îți știrbește credibilitatea. Dacă cineva ți-a împărtășit un secret, onorează-i încrederea. Excepția? Situațiile în care viața sau siguranța cuiva este pusă în pericol.

Cum îți poți antrena „filtrul” interior