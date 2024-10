Pisicile sunt renumite pentru abilitatile lor de a curata spatiul in care traiesc de energii negative. Daca vrei sa iti iei o pisica pentru caracteristicile sale “magice”, trebuie sa stii ca este foarte importanta culoarea. In unele cazuri, sunt mai potrivite pisicile negre, in alte cazuri pisicile de culoare rosie.

Iata ce culoare sa iti alegi pisica, in functie de caracteristicile sale magice.

Pisica neagra

In ciuda superstiilor, pisica neagra atrage energiile negative si tine departe de casa vrajile, conferind locuitorilor intelepciune si discernamant.

Pisica rosie

Indiferent de sexul animalului, pisica de culoare rosie aduce in casa prosperitate, bani si concentrare.

Pisica gri

Daca iti doresti dragoste, fericire, noroc, precum si stabilitate emotionala, atunci o pisica de culoare gri este tot ce-ti trebuie.

Pisica alba

Pisica alba are puteri vindecatoare, elibereaza de stres si te reincarca cu energie.

Pisica Calico

Pisica din rasa Calico atrag norocul, fericirea si prosperitatea.

Pisica bicolora

Potrivit legendelor, pisica bicolora (alb-negru, portocaliu-alb, gri-alb) atrage energia intelepciunii, a intelegerii si bunul gust.

Pisica aurie

O pisica jucausa, care aduce gratie si intelepciune in casa in care locuieste.

