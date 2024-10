Ne mișcăm rapid în magia Sezonului Scorpion. Pregătește-te să fii încărcat cu șocurile electrice ale schimbării. Luna Nouă în Scorpion este programată să apară pe 1 noiembrie 2024, promițând un sentiment de eliberare, deși această eliberare poate veni cu o întorsătură neașteptată.

Acest eveniment lunar va da naștere unor necazuri și surprize, dar cu siguranță va stabili o legătură puternică între temerile și sentimentele noastre. Această lunație are o semnificație spirituală specială care se va desfășura constant și va scoate la iveală adevăratele dorințe ale sufletelor noastre.

Luna nouă începe de obicei o nouă lună și, conform astrologiei, este aducătoare de noi oportunități și capitole noi din viața noastră.

Această lună nouă se va dovedi a fi de bun augur pentru acțiunile personale, aducând lucruri și proiecte noi în viața noastră. Acesta este motivul principal pentru care oamenii efectuează mai multe ritualuri în timpul perioadelor de lună nouă.

Această lunație specifică din noiembrie 2024 afectează semnificațiile sacre, deoarece este pe cale să se desfășoare sub semnul emoțional și intens Scorpion. Prin urmare, luna nouă ne va da curajul să ne confruntăm cu fricile și să îmbrățișăm partea întunecată.

Acest lucru ne va ajuta în cele din urmă să ne atingem adevărul interior. Prin urmare, trebuie să ne pregătim să profităm la maximum de această oportunitate de a ne alinia vibrațiile spirituale cu stelele noastre.

Descoperă mesajul spiritual al Lunii noi din 1 noiembrie

1 noiembrie este chiar în spatele Halloween-ului și poartă energia înfricoșătoare prezentă în atmosfera noastră în acest moment. Motivul principal este luna nouă anuală care are loc sub Scorpion, numită uneori „ Samhain Lunar". Aceasta se referă la sărbătorirea vrăjitoriei în timpul Samhain, care are loc de obicei în timpul Halloween-ului.

Samhainul Lunar este considerat un „văl" între lumea noastră vie și lumea morților. În astfel de ocazii, vălul devine extrem de subțire și susceptibil la penetrare. Așa că trebuie să aducem un omagiu strămoșilor noștri.

Sensul mai profund al acestei Luni noi vine din motivația noastră de a transcende partea întunecată și de a ne conecta cu sinele nostru interior.

În ciuda ciclului repetat de naștere, moarte și renaștere, trebuie să ne luăm acest timp pentru a ne înțelege psihicul și a ne transforma durerea în putere. Putem realiza acest lucru explorându-ne gândurile existențiale, precum și concentrându-ne pe instinctele noastre.

Luna aceasta din noiembrie va aduce câteva surprize cosmice, în principal datorită aspectului de opoziție al acestei faze de lună nouă. Această lunație are și imprevizibilitatea lui Uranus, care reprezintă șansa perfectă de a se preda fluxului superior din univers.

