Berbec: 21 martie – 19 aprilie

Ești pasionată de natură, iar încrederea și determinarea te ajută să dărâmi anumite bariere și să reușești în orice îți propui. Nu ai nicio problemă în a-i motiva pe ceilalți, mai ales că te pricepi de minune la asta. Mereu vrei ca cei din jur să fie fericiți. Suportul tău este de neprețuit.

Taur: 20 aprilie – 20 mai

Ești cunoscută pentru faptul că ai picioarele pe pământ și ești capabilă să-ți transformi visele în realitate. Ești calmă și răbdătoare.

Ești responsabilă și îi inveți pe cei din jur importanța activităților practice. Este esențial să rămâi strategică din toate punctele de vedere.

Gemeni: 21 mai – 21 iunie

Tu emani optimism, mai ales prin filozofiile pe care le lansezi în lume. Să fii în centrul prietenilor te ajută să ai o atitudine pozitivă.

Toată lumea poate beneficia astfel de pe urma emoțiilor tale. Îi încurajezi pe cei din jur să-și împărtășească ideile, arată Yourtango.com, scrie Ca Tine.ro.

Rac: 22 iunie – 22 iulie

Plină de compasiune și sensibilă, îți porți inima ca o carte deschisă. Astfel, toată lumea te poate cunoaște și poate vedea cine ești cu adevărat. Îi înveți pe cei din jur cum să fie mai empatici și să-și recunoască propriile emoții. Ai o simpatie sinceră și fără echivoc.

Leu: 23 iulie – 22 august

Ai o atitudine de conducătoare. Ești stâlpul societății, atât acasă cât și la locul de muncă. Condusă de către Soare, reușești să aduci lumină acolo unde cei din jur văd doar întuneric. Ești optimistă și nu te lași dărâmată de situații negative care apar în viața ta.

Fecioară: 23 august – 22 septembrie

Ai puterea de a vindeca, atât prin cuvânte cât și prin fapte. Rămâi indiferent în fața opiniilor negative ale celor din jur. Ești sinceră și îți place să spui mereu adevărul. Dreptatea și onestitatea te caracterizează cel mai bine. Foarte rar porți pică o lungă perioadă de timp, spune Astrology.com.

Balanță: 23 septembrie – 23 octombrie

La fiecare pas reușești să acționezi cu ajutorul chakrei inimii. Culoarea dragostei este asociată cu roz în cazul tău. De cele mai multe ori, îți exprimi sentimentele cu deschidere și claritate. Deși nu pare, ești foarte bună la suflet și încerci să-i ajuți pe cei din jur.

Scorpion: 24 octombrie – 21 noiembrie

Astrologii arată că de fiecare dată îți dorești să deții controlul și să domini ceea ce se află în proximitatea ta. Tinzi să provoci cele mai multe dintre situațiile care te deranjează de fapt. Ai o energie intensă. Ca semn de apă fix, ți se potrivește culoarea negru, ceea ce mărește autoritatea pe care consideri că o deții.

Săgetător: 22 noiembrie – 21 decembrie

Ești cunoscută pentru înțelepciune și oferi sfaturi valoroase celor de lângă tine. Ca rezultat, ești foarte implicată din punct de vedere emoțional și reușești să aduci un mindset de calitate în grupul de prieteni. Cauți situații complexe pe care dorești să le explorezi.

Capricorn: 22 decembrie – 19 ianuarie

Chiar dacă de cele mai multe ori îți dorești să deții controlul, nu este neapărut un lucru rău. Fiecare are nevoie de cineva care să preia responsabilități și să mențină un drum drept în viață. Chiar dacă uneori natura lor protectivă poate părea prea mult, în cele din urmă este nevoie de aceasta.

Vărsător: 20 ianuarie – 18 februarie

Ai tendința de a crea mereu o atmosferă calmă și relaxantă în cadrul întâlnirilor dintre prieteni. Încerci să-i faci și pe cei din jur să înțeleagă motivul pentru care este nevoie de acești piloni. Tinzi să fii la extreme. Îmbrățișezi mereu ideea de pace, iubire și fericire. Rămâi mai puțin deranjată de evenimentele minore care apar în viața ta.

Pești: 19 februarie – 20 martie

Esența ta emoțională este profund spirituală. Ți se permite să te conectezi cu idei pe care nu mulți le pot accesa. Radiezi în culoarea violet și deții un sens al intuiției grozav. Cauți conexiune cu propriul suflet și cu al celorlalți. Această abilitate poate fi utilizată ca o forță vindecătoare, scrie aceeasi sursă..