O echipă de cercetători a descoperit vestigii ale unei grădini antice sub fundația Bisericii Sfântului Mormânt din Ierusalim, descoperire ce pare să confirme relatarea Evangheliei după Ioan despre locul înmormântării lui Iisus.

Conform Evangheliei după Ioan 19:41: „În locul unde a fost răstignit era o grădină, și în grădină un mormânt nou, în care nu mai fusese pus nimeni.”

O echipă de la Universitatea Sapienza din Roma a analizat resturi vegetale din sit, datându-le în perioada precreștină, aproximativ în vremea crucificării și înmormântării lui Iisus, evenimente situate de istorici în jurul anului 33 d.Hr, relatează Daily Mail, scrie Adevarul.ro.

Arheologul Francesca Romana Stasolla a declarat pentru The Times of Israel: „Evanghelia menționează o zonă verde între Golgota și mormânt, iar noi am identificat aceste terenuri cultivate.”

Această descoperire alimentează dezbaterea cu privire la adevărata locație a mormântului lui Iisus. Deși mulți istorici susțin că Biserica Sfântului Mormânt este locul autentic, datorită prezenței unor morminte săpate în stâncă din primul secol, alții consideră că Mormântul din Grădină se potrivește mai bine descrierilor biblice.

Săpăturile, inițiate în timpul renovărilor bisericii din 2022, au scos recent la lumină dovezi ale existenței unor măslini și vițe de vie de acum aproximativ 2.000 de ani. Totuși, testele cu radiocarbon pentru datarea exactă a rămășițelor nu au fost încă finalizate.

Biserică ridicată pe un templu roman

Biserica Sfântului Mormânt atrage anual circa patru milioane de vizitatori. Construită în anul 335 d.Hr. de împăratul Constantin I, edificiul a fost ridicat pe locul unui fost templu roman dedicat zeiței Venus. În timpul lucrărilor, a fost descoperit un mormânt despre care se crede că este cel al lui Iisus, mort cu aproape 300 de ani înainte.

Straturile ascunse sub pardoseala bisericii oferă noi indicii despre istoria Ierusalimului antic.

„Biserica se află pe un fost sit de carieră de piatră, ceea ce nu ne surprinde, deoarece o mare parte din Orașul Vechi al Ierusalimului este construit pe astfel de cariere. Am descoperit obiecte de uz zilnic, precum ceramică și lămpi, datând din Epoca Fierului”, a explicat Stasolla, conform sursei precizate.

Ulterior, zona a fost transformată în teren agricol, fiind ridicate ziduri joase de piatră pentru a delimita spațiile cultivate. Pe lângă agricultură, vechea carieră a fost utilizată și ca cimitir, mormintele fiind săpate direct în stâncă.

Stasolla susține că împăratul Constantin ar fi identificat mormântul lui Iisus și ar fi construit biserica tocmai pentru a-l izola de alte împrejmuiri funerare.