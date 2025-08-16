„Când compari întâlnirea de pe pistă cu ceea ce s-a întâmplat la conferinţa de presă, ai impresia că sunt două lumi complet diferite, cu siguranţă în ceea ce priveşte limbajul corporal”, a comentat Collett ăentru SkyNews.

La sosirea liderului rus în Alaska, Donald Trump și Vladimir Putin s-au salutat într-un mod foarte prietenos. Cei doi s-au bătut pe umăr, un gest interpretat de specialist ca fiind „o reamintire a statutului”, însă totodată un semn de apropiere între cei doi. Peter Collett a explicat: „Începutul a fost mult mai mult despre prietenie, amiciţie şi apropiere – aproape ca şi cum principala preocupare a lui Trump era să-l atragă pe Putin de partea sa.”

Potrivit expertului, limbajul corporal al celor doi a creat impresia clară că se comportă ca doi vechi prieteni extrem de bucuroși să se revadă, contrastând cu modul în care Trump interacționează de obicei cu alți șefi de stat.

Schimbarea atitudinii la conferința de presă

După discuțiile de fond pe subiectul păcii în Ucraina, limbajul corpului lui Trump a suferit modificări evidente. Peter Collett a remarcat: „Cred că există multe informaţii, multe mici indicii în limbajul său corporal, care sugerează că nu era fericit.” În timpul conferinței de presă, Trump nu i-a acordat lui Putin „multă atenţie”, evitând să îl privească direct, ceea ce, potrivit expertului, reflecta faptul că îl făcea conștient de eșecul său de a ajunge la un acord în acele condiții.

Strângerea buzelor a fost interpretată ca „un gest de auto-control”, indicând faptul că președintele gândea lucruri pe care nu le exprima verbal. Collett a adăugat că, deși Trump părea dezamăgit, el „face o treabă destul de bună în a se convinge pe sine – şi pe noi – că viitorul este promiţător şi că vor veni lucruri bune.” Expertul a subliniat însă că o citire atentă a limbajului corporal arată altceva: „La naiba, cu siguranţă nu a funcţionat aşa cum speram.”

Gesturile care transmit emoții contradictorii

Pe parcursul întâlnirii și al conferinței de presă, Donald Trump a transmis prin microgesturi sentimente contradictorii. De la gesturile de camaraderie de pe pistă la evitarea privirii și la mimica rezervată în timpul discuțiilor oficiale, limbajul său corporal a oferit indicii despre starea sa emoțională și percepția asupra negocierilor cu Putin. Psihologul Peter Collett explică faptul că aceste microgesturi sunt „mici semnale” care dezvăluie ceea ce liderul american nu exprimă verbal, reflectând tensiunea și dezamăgirea ascunsă.

Interpretările specialistului

Peter Collett subliniază că limbajul corporal poate oferi informații despre emoțiile reale ale liderilor chiar și atunci când aceștia încearcă să transmită un mesaj pozitiv publicului. În cazul summitului de la Alaska, diferența între comportamentul prietenos de pe pistă și postura rezervată din conferința de presă evidențiază tensiunea și așteptările neîmplinite ale lui Trump. Psihologul concluzionează că, în mintea președintelui american, situația părea să nu fi evoluat conform planului său inițial, chiar dacă exterior se prezenta optimist și încrezător.

