Această invitație survine după summitul desfășurat în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin, un eveniment care, deși încheiat fără rezultate concrete, a fost prezentat de liderii implicați ca fiind un pas înainte în discuțiile diplomatice. Conform Reuters, sursa care a furnizat informația nu a clarificat încă cine anume dintre liderii europeni va fi prezent la întâlnire.

Convocarea liderilor europeni și oficialilor internaționali

După summitul din Alaska, Trump a avut convorbiri telefonice cu Zelenski și cu mai mulți lideri europeni de rang înalt. Printre aceștia s-au aflat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer și secretarul general al NATO Mark Rutte. Scopul acestor convorbiri a fost coordonarea unei strategii comune pentru apropiatul dialog de la Washington și discutarea măsurilor de securitate pentru Ucraina.

Mesajul lui Trump despre pacea în Ucraina

Donald Trump a transmis un mesaj pe rețeaua sa de socializare Truth Social, în care a explicat obiectivele întâlnirii. ‘Toţi am stabilit că cel mai bun mod de a încheia oribilul război dintre Rusia şi Ucraina este să ajungem direct la un acord de pace, care să pună capăt războiului, şi nu o simplă încetare a focului, care adesea nu este respectată. Preşedintele Zelenski va veni la (Washington) D.C., în Biroul Oval, luni după-amiază. Dacă totul merge bine, vom programa apoi o întâlnire cu preşedintele Putin.’ Trump a subliniat că intenția este de a ajunge la un acord direct de pace, nu doar la o încetare temporară a ostilităților.

Rezumatul summitului din Alaska

În declarații acordate presei la încheierea summitului din Alaska, Trump a punctat: ‘Am avut o întâlnire extrem de productivă şi am convenit asupra multor puncte. Au mai rămas doar câteva. Unele nu sunt foarte importante. Unul este probabil cel mai semnificativ, dar avem şanse foarte bune să-l soluţionăm.’ Liderul american a arătat că discuțiile cu Putin au fost constructive și că mai rămân doar câteva aspecte de clarificat.

Poziția președintelui rus

De partea sa, Vladimir Putin și-a reiterat poziția referitoare la condițiile sale pentru încheierea războiului, insistând asupra necesității de a aborda ‘cauzele profunde’ ale conflictului, a ‘preocupărilor legitime’ ale Rusiei și a restabilirii ‘unui echilibru corect în sfera securității în Europa și în lume’. În același timp, el a convenit cu Trump că securitatea Ucrainei trebuie ‘asigurată’. ‘Aş dori să sper că înţelegerea la care am ajuns ne va permite să ne apropiem de acest obiectiv şi să deschidem calea către pace în Ucraina’, a afirmat Putin.

Președintele rus a solicitat Ucrainei și susținătorilor europeni să nu creeze obstacole și să ‘nu încerce să perturbe progresul incipient prin provocări sau intrigi de culise’.

Discuții despre teritorii și garanții de securitate

Într-un interviu acordat postului Fox News, Trump a explicat că a discutat cu Putin despre schimburi teritoriale, referindu-se la cedarea către Rusia a unor teritorii ucrainene ocupate în prezent de armata rusă, și despre garanțiile de securitate pentru Ucraina. Liderul american a menționat că ‘în mare parte sunt de acord’ asupra acestui subiect, dar că este necesar acordul Ucrainei pentru ca orice plan să fie implementat.

Întâlnirea de luni de la Washington, la care vor participa lideri europeni, Trump și Zelenski, va fi un nou pas în încercarea de a găsi soluții pentru conflictul din Ucraina, urmând ca discuțiile să continue ulterior cu implicarea directă a președintelui rus.

