Oana Țoiu a scris: "Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor și salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington.

Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive și implicarea SUA, împreună cu perspectiva și acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii.

România este și va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale." - a transmis ministrul de Externe.

Reacția oficială de la București vine într-un moment în care dialogul dintre SUA, Rusia și Ucraina se intensifică, iar viitoarele întâlniri, inclusiv cea dintre președinții Trump, Putin și Zelenski, ar putea influența semnificativ perspectivele de pace în regiune.

Oana Țoiu a recunoscut legătura dintre pierderea Visa Waiver și anularea alegerilor prezidențiale