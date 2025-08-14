„În dreptul nostru, este adevărat că eram foarte aproape de o decizie finală pozitivă. Au existat niște elemente, inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor…”, a afirmat Țoiu în cadrul unui interviu tv.

Ulterior, ministrul a nuanțat, precizând: „…inclusiv lipsa de explicații față de anularea alegerilor… sau explicații… la un nivel mai puțin detaliat și mai puțin clar decât ar fi fost așteptarea administrației SUA, care au contribuit la decizia de a… nu duce la bun sfârșit procesul de evaluare a României astfel încât să intre în Programul Visa Waiver la acel moment.”

Contextul deciziei și factorii menționați anterior

După întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă, România a fost exclusă din lista țărilor evaluate pentru aderarea la programul Visa Waiver. Autoritățile române au explicat această situație prin „detalii tehnice” și „schimbarea politicii de la Casa Albă”. Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a adăugat în luna mai factori suplimentari, precum „criminalitatea organizată și rata prea mare de respingeri” a cererilor de viză.

Raportul Departamentului de Stat al SUA privind respectarea drepturilor omului în România abordează explicit anularea turului al doilea al scrutinului prezidențial din 2024, catalogând-o drept „o restricție nejustificată a libertății de exprimare politică”.

