Tânăra a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie în care poartă un tricou cu un text vulgar, „One, two, fuck you” („unu, doi, du-te dracu’”) alături de mesajul „from NY with love” (trad. „Din New York, cu dragoste”), în care a etichetat-o pe Oana Țoiu, noul ministru de Externe al României.



În urmă cu ceva timp, ministrul de Externe a explicat că a rechemat-o pe Tamila Cristescu din funcția de viceconsul în SUA, deoarece „existau mai multe petiții, reclamații, legate de acest lucru”.

„De la momentul detașării dumneaei și până la momentul în care am încetat această detașare au existat mai multe oportunități pentru a putea da concurs pentru postul respectiv. Deci, dacă exista o intenție serioasă de a urmări acea cale de carieră, a existat și posibilitatea de a aplica la concurs”, a explicat Oana Țoiu la un post de televizune.