Daniel Horodniceanu rămâne în funcție, deși numeroase voci din poliție și procuratură îi cer demisia după ce Inspecția Judiciară a anunțat oficial că l-a trimis în judecată disciplinară.

. În cazul în care va fi sancționat, indiferent de ce tip va fi aceasta, Horodniceanu riscă excluderea din magistratură.

Inspectorii judiciari au reținut următoarele:



- Fapta procurorului care, fiind oprit în trafic de agenți de poliție, s-a adresat pe un ton superior, ridicat, a manifestat o atitudine agresivă, intimidantă, de natură să pună interlocutorii într-o poziție umilitoare, contrar comportamentului pe care ar trebui să îl aibă în public orice magistrat constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 271 lit. a) din Legea nr. 303/2022 raportat la art. 104 din Legea nr. 161/2003 republicată, cu modificările ulterioare;



- Fapta procurorului care, în cadrul interacțiunii cu agenții de poliție, și-a declinat și afirmat repetat calitatea de procuror, a amenințat cu repercusiuni ulterioare prin implicarea superiorilor agenților de poliție, sugerând că ar avea relații sau influență cu scopul de a primi un tratament favorabil și de a-și rezolva problemele în alt cadru decât cel reglementat pentru toți cetățenii constituie abaterea disciplinară prevăzută de art. 271 lit. m) din Legea nr. 303/2022.



Acțiunea disciplinară a fost înaintată Secției pentru procurori în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la angajarea răspunderii procurorului în cauză, se arată într-un comunicat de presă al Inspecției Judiciare.

CUM SE APĂRĂ HORODNICEANU DUPĂ CONFLICTUL DIN TAFIC CU POLIȚIȘTII DIN LUNA MAI

Finalitatea acțiunilor demarate de justiție în urma incidentului revoltător în care a fost implicat Daniel Horodniceanu nu pare a fi benefică pentru vicepreședintele CSM. La începutul lunii mai, o filmare de aproximativ 7 minune a fost difuzată în spațiul public, redând dialogul sfidător pe care l-a avut Horodniceanu cu polițiștii care l-au oprit în trafic pentru depășirea vitezei regulamentare.

Chiar daca va fi sanctionat cu un simplu avertisment, Daniel Horodniceanu risca excluderea din magistratura, relatează Realitatea PLUS.

Pe de altă parte, avocatul acestuia a invocat nerespectarea dreptului la apărare. Mai mult, potrivit Realitatea PLUS, avocatul lui Horodniceanu a anunțat că un expert a analizat imaginile din seara incidentului iar viteza masinii conduse de acesta ar fi fost sub 60 km la ora.

Inspecția Judiciară a dispus, pe 14 iunie, începerea cercetării disciplinare în cazul Daniel Horodniceanu, după ce vicepreședintele CSM a întrebat poliţiştii care l-au oprit în trafic dacă ştiu cine este şi i-a ameninţat că îi va contacta pe superiorii lor de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, conform filmărilor prezentate în spațiul public.

”Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare și va efectua verificări pentru a clarifica circumstanțele incidentului. Pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar, exclusiv în temeiul legii și în afara oricăror influențe, concluziile verificărilor vor fi prezentate opiniei publice imediat după analiza acestora la nivelul Consiliului, potrivit competențelor sale legale”, anunța CSM la începutul lunii mai.

Vicepreşedintele instituției, Daniel Horodniceanu, a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire.

Într-o înregistrare video apărută în spaţiul public, Horodniceanu a întrebat poliţiştii care l-au oprit în trafic dacă ştiu cine este şi i-a ameninţat că îi va contacta pe superiorii lor de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

După apariţia filmării în spaţiul public, Daniel Horodniceanu a transmis că nu a încălcat nicio normă rutieră şi că întreaga situaţie ar fi fost pusă la punct de cei doi poliţişti care îl cunoşteau. Acesta a menţionat că a avut reacţia respectivă întrucât cei doi poliţişti s-ar fi prefăcut că nu ştiu cine este interlocutorul lor.

DIALOGUL DANIEL HORODNICEANU (D.H.) - POLIȚIST (P).

D.H.: Dumneavoastră, acum, în momentul ăsta, de ce m-ați oprit?



P: Pentru că ne-ați depășit...



D.H: Așa, și? Nu am voie să vă depășesc?



P: Este limită de 50.



D.H: Sunt procuror șef Horodniceanu de la Crimă Organizată. Nu mă cunoașteți?



P: Dați-mi, vă rog, documentele.



D.H: Dar de ce nu mă cunoașteți oare?



P: Și polița de asigurare.



D.H: Polița o s-o căutați pe internet.



P: Deci dumneavoastră aveți posibilitatea să mi-o prezentați fizic sau în format electronic. Nu este obligația noastră, ca polițiști, să vă căutăm polița de asigurare.



D.H: Și dacă nu o am, ce faceți? (...) Eu sunt procuror de 25 de ani, dumneata de când ești polițist?



D.H.: Dumneavoastră m-ați oprit pe mine că eu am avut tupeul să vă depășesc. Exact asta a fost! (...) Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de Crimă Organizată a țării ăsteia.



D.H.: Eu sunt în măsură să fac orice!



P: Ceea ce ne-a deranjat pe noi a fost atitudinea dumneavoastră!



D.H.: Dar știți ce mă miră? Chiar spuneți că nu mă cunoașteți! Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ.