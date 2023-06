Inspecția Judiciară a dispus începerea cercetării disciplinare în cazul Daniel Horodniceanu, după ce vicepreședintele CSM a întrebat poliţiştii care l-au oprit în trafic dacă ştiu cine este şi i-a ameninţat că îi va contacta pe superiorii lor de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie, conform filmărilor prezentate în spațiul public.

”Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii vreunei abateri disciplinare și va efectua verificări pentru a clarifica circumstanțele incidentului. Pentru consolidarea încrederii în sistemul judiciar, exclusiv în temeiul legii și în afara oricăror influențe, concluziile verificărilor vor fi prezentate opiniei publice imediat după analiza acestora la nivelul Consiliului, potrivit competențelor sale legale”, anunța CSM la începutul lunii mai.

Vicepreşedintele instituției, Daniel Horodniceanu, a fost oprit în trafic de poliţiştii dintr-o comună din judeţul Iaşi pentru că nu ar fi semnalizat că intenţionează să facă o depăşire.

Într-o înregistrare video apărută în spaţiul public, Horodniceanu a întrebat poliţiştii care l-au oprit în trafic dacă ştiu cine este şi i-a ameninţat că îi va contacta pe superiorii lor de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

După apariţia filmării în spaţiul public, Daniel Horodniceanu a transmis că nu a încălcat nicio normă rutieră şi că întreaga situaţie ar fi fost pusă la punct de cei doi poliţişti care îl cunoşteau. Acesta a menţionat că a avut reacţia respectivă întrucât cei doi poliţişti s-ar fi prefăcut că nu ştiu cine este interlocutorul lor.

DIALOGUL DANIEL HORODNICEANU (D.H.) - POLIȚIST (P).

D.H.: Dumneavoastră, acum, în momentul ăsta, de ce m-ați oprit?



P: Pentru că ne-ați depășit...



D.H: Așa, și? Nu am voie să vă depășesc?



P: Este limită de 50.



D.H: Sunt procuror șef Horodniceanu de la Crimă Organizată. Nu mă cunoașteți?



P: Dați-mi, vă rog, documentele.



D.H: Dar de ce nu mă cunoașteți oare?



P: Și polița de asigurare.



D.H: Polița o s-o căutați pe internet.



P: Deci dumneavoastră aveți posibilitatea să mi-o prezentați fizic sau în format electronic. Nu este obligația noastră, ca polițiști, să vă căutăm polița de asigurare.



D.H: Și dacă nu o am, ce faceți? (...) Eu sunt procuror de 25 de ani, dumneata de când ești polițist?



D.H.: Dumneavoastră m-ați oprit pe mine că eu am avut tupeul să vă depășesc. Exact asta a fost! (...) Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de Crimă Organizată a țării ăsteia.



D.H.: Eu sunt în măsură să fac orice!



P: Ceea ce ne-a deranjat pe noi a fost atitudinea dumneavoastră!



D.H.: Dar știți ce mă miră? Chiar spuneți că nu mă cunoașteți! Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ.