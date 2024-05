"In acest moment intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de un accident rutier produs in localitatea componenta Dragoieni in care a fost implicat un microbuz care a parasit partea carosabila si a lovit un copac", au transmis reprezentantii ISU Gorj.

La fata locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru descarcerare, o ambulanta SMURD si o autospeciala pentru transport victime multiple din cadrul ISU Gorj, precum si 2 ambulante din cadrul Serviciului Județean de Ambulanta Gorj.

Echipajele de interventie au constatat ca din 6 ocupanti ai autovehiculului, unul a ramas încarcerat, iar alti 4 au suferit multiple leziuni.

"S-a intervenit pentru extragerea din autovehicul a persoanei incarcerate, concomitent cu acordarea primului ajutor calificat pentru celelalte 4. Interventia este in dinamica", arata ISU Gorj.

Potrivit sursei citate, 5 persoane au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului din Tg-Jiu. Este vorba despre 2 femei, ambele cu vârste de 24 de ani si ⁠3 barbati cu varste de 38, 39 si 46 de ani.

"Una dintre femei a fost incarcerata, dar toate victimele au fost constiente si cooperante", au mai aratat reprezentantii ISU.