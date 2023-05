Scena s-a petrecut la un control de rutină în județul Iași pentru un control de rutină, potrivit unei filmări publicate de jurnalist.ro.

Deranjat de faptul că i s-au cerut actele la control, Horodniceanu le atrage atenția agenților că el a condus structura de combatere a crimei organizate și că toți polițiștii din județ îl cunosc. „Faceți cu mine chestii d-astea?”, afirmă fostul șef DIICOT.

Realitatea Plus a încercat să-l contacteze pe procurorul Horodiniceanu, dar la ora difuzării știrii n-a obținut o reacție din partea acestuia.

DIALOGUL DANIEL HORODNICEANU (D.H.) - POLIȚIST (P).

D.H.: Dumneavoastră, acum, în momentul ăsta, de ce m-ați oprit?



P: Pentru că ne-ați depășit...



D.H: Așa, și? Nu am voie să vă depășesc?



P: Este limită de 50.



D.H: Sunt procuror șef Horodniceanu de la Crimă Organizată. Nu mă cunoașteți?



P: Dați-mi, vă rog, documentele.



D.H: Dar de ce nu mă cunoașteți oare?



P: Și polița de asigurare.



D.H: Polița o s-o căutați pe internet.



P: Deci dumneavoastră aveți posibilitatea să mi-o prezentați fizic sau în format electronic. Nu este obligația noastră, ca polițiști, să vă căutăm polița de asigurare.



D.H: Și dacă nu o am, ce faceți? (...) Eu sunt procuror de 25 de ani, dumneata de când ești polițist?



D.H.: Dumneavoastră m-ați oprit pe mine că eu am avut tupeul să vă depășesc. Exact asta a fost! (...) Nu văd cum ați putea să aveți tupeul ăsta cu un procuror care a condus structura de Crimă Organizată a țării ăsteia.



D.H.: Eu sunt în măsură să fac orice!



P: Ceea ce ne-a deranjat pe noi a fost atitudinea dumneavoastră!



D.H.: Dar știți ce mă miră? Chiar spuneți că nu mă cunoașteți! Pe mine mă cunoaște toată poliția din județ.