Ce este balonarea?

Balonarea este un simptom care apare in urma acumularii de gaze in intestine si poate fi insotita de crampe abdominale si senzatie generala de disconfort. Balonarea determina marirea in volum a abdomenului si are impact nu doar de ordin estetic, ci afecteaza si starea de spirit.

Cauzele balonarii

Balonarea poate avea o serie de cauze. Balonarea se instaleaza cu precadere dupa masa, daca a fost o masa copioasa sau daca alimentele consumate nu sunt tolerate de stomac. De asemenea, alimentatia dezechilibrata si nesanatoasa, stresul, oboseala si dereglarile hormonale pot sta la baza aparitiei balonarii. Pe de alta parte, balonarea poate fi simptom al unei afectiuni serioase, motiv pentru care nu trebuie trecuta cu vederea daca se repeta si devine constanta, conform specialiștilor.

Alimente care provoaca balonare

Balonarea poate aparea ca urmare a incapacitatii pe care o are organismul de a digera anumite alimente, ca urmare a unor intolerante alimentare, iar cele mai incriminate alimente care provoaca balonare sunt cele care contin gluten, adica painea, pastele si cerealele, cele care contin lactoza, regasita in produsele lactate, cele care contin fructoza, componenta a fructelor, si cruciferele, categorie din care fac parte conopida, broccoli, varza, gulia, sparanghelul.

De asemenea, leguminoasele, in special fasolea si mazarea, sunt responsabile de aparitia balonarii, dar si alte alimente, cum ar fi ceapa, usturoiul, bauturile acidulate si dulciurile care au in compozitie sorbitol, cel mai bun exemplu fiind bomboanele.

Stresul cauzeaza balonare

Balonarea cauzata de stres este mai greu de stapanit decat balonarea cauzata de alimentatie. Pe de o parte, stomacul are un sistem nervos propriu interconectat cu sistemul nervos central, iar starea de stres, depresia, anxietatea il pot afecta direct. Pe de alta parte, in momentele in care suntem stresati, respiratia se accelereaza si implicit inspiram mai mult aer, parte din el ajungand in stomac. Un bun remediu pentru a combate balonarea cauzata de stres este reprezentat de tehnicile de respiratie care ajuta la detensionarea si relaxarea organismului.

Balonarea si dereglarile hormonale

Dereglarile hormonale au o stransa legatura cu aparitia balonarii. Indeosebi femeile, in preajma menstruatiei, se confrunta cu balonare, insa si menopauza si sarcina pot favoriza aparitia balonarii. Pe de alta parte, anumite medicamente si tratamente hormonale pot avea ca efect secundar balonarea.

Afectiuni care pot provoca balonare

In categoria afectiunilor care pot provoca balonare se regasesc cel mai des indigestia, refluxul gastrointestinal si intolerantele alimentare. De asemenea, cancerul ovarian (daca balonarea este insotita de durere abdominala), obstructia intestinala, sindromul premenstrual, boala celiaca, boala hepatica, insuficienta pancreatica, gastroenterita virala, hernia hiatala, sindromul de colon iritabil, chisturile ovariene, endometrioza, boala Crohn si infectia cu E. Coli pot provoca balonare, iar in aceste cazuri consultul medicului de specialitate este absolut necesar.

Balonarea in sarcina

Femeile insarcinate sunt mai predispuse aparitiei balonarii atat din cauza schimbarilor hormonale care apar in sarcina, cat si din cauza faptului ca pofta de mancare creste si astfel determina viitoarele mamici sa manance mai mult si mai des, susțin specialiștii.