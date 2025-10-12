În această perioadă, kilogramul de varză se vinde cu trei lei în piețe, iar cea murată ajunge la 5 lei pe kilogram. Potrivit agricultorilor, varza românească este la mare căutare.

În ciuda scumpirilor din ultima vreme, pentru români este o tradiție să pună varza la murat și vin vești bune de la comercianți care spun că prețurile ar putea scădea odată cu creșterea cererii.

Reporter: Cum vi se pare prețul?

Roman: Asa si asa, in functie de banii pe care ii avem.

Reporter: Aveti o reteta speciala sau cine se ocupa?

Roman: Pai cine eu si nevasta mea, amândoi facem.

Reporter: Va iese mai bine acasa?

Roman: Pai mai buna iese cand o fac eu acasa.

Comercianții care doresc să vândă varza direct din mașină pot să o facă, dar autoritățile le reamintesc acestora că trebuie să respecte regulile de igienă.

"Pentru cei care doresc sa comercializeze varza din autoturisme trebuie sa vina la noi la sediul central. sa depună o cerere. se plătește o taxă și pot face acest lucru, cu condiția să fie doar din mașina și n-au voie să coboare cu marfa pe jos", a declarat Alexandra Di Battista, director Piețe și Târguri.