Femeia Berbec – imediat pornește cearta!

Femeile născute în acest semn sunt guvernate de planeta Marte, a războiului. Așadar, unde este rost de ceartă, femeia Berbec este prima. Odată călcate pe nervi, vor căuta răzbunare, indiferent cât va dura până își vor atinge scopul. Marele defect al femeilor din Berbec este că se enervează prea repede și pun gaz pe foc mai mult decât altele. Iar, dacă un conflict apare din vina lor, niciodată nu își cer scuze.

Femeia Taur – lovește pe oricine!

Cei care nu le cunosc bine pe femeile Taur ar zice că acestea nu se enervează niciodată, că nu ar fi capabile de vreo răutate. Dar, vai cât se înșală. Când femeile din această zodie se enervează, răutățile curg fluviu și… durează. Multe pierd simțul realității, pregătesc răzbunări costisitoare și lovesc pe oricine le stă în cale, chiar dacă încearcă să le împace. Nu este de glumă cu răutatea unei „tăuroaice”.

Femeia Gemeni – maestră în ale bârfelor

Femeile din această zodie au în general o problemă de credibilitate. Adevărul pentru Gemeni este ”mercurial”, se schimbă tot timpul, în funcție de dispoziția din ziua respectivă. Femeile Gemeni sunt destul de viclene și răutăcioase, sunt capabile să elaboreze mașinațiuni complicate pentru a face rău. De cele mai multe ori, nici nu îți dai seama că răul a pornit de la ele, dar femeile Gemeni sunt maestre în ceea ce privește bârfele ascuțite și dușmănoase.

Femeia Rac – folosește emoțiile să te șantajeze

Femeile Rac sunt emotive, schimbătoare și dependente de oricine le acordă atenție și afecțiune. Simt constant nevoia de a fi iubite și cocoloșite. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci sunt în stare să-ți facă pielea cojoc. Merg până în pânzele albe pentru interesul personal. Sunt capabile să înlăture pe oricine, dacă stă în calea fericirii lor, și folosesc adesea șantajul sentimental care lasă răni profunde.

Femeia Leu – profită de puterea ei

Leul și nativele acestei zodii găsesc și ele un loc destul de sus în topul celor mai rele femei din zodiac. Femeile irezistibile din zodia Leului au o personalitate puternică și încrezătoare. Pare că nimic nu le doboară și știu cum să îi manipuleze pe ceilalți. Odată ce pun mâna pe putere, se transformă în femei dure, acaparatoare, dominatoare și răutăcioase.

Femeia Fecioară – severă, dar bine intenționată

Femeile din această zodie sunt extrem de critice, tot timpul, crezând că astfel îți fac un bine. Spiritul lor nu este neapărat unul răutăcios, deoarece intențiile lor sunt bune, dar sunt prea critice și severe tot timpul. Sunt considerate femei extrem de reci, uneori chiar lipsite de compasiune, empatie și pasiune. Cu toate aceastea, nu vor lovi niciodată pe cineva din răutate, ci numai atunci când trebuie să își facă dreptate.

Femeia Balanță – te cheamă la judecată

Balanțele sunt destul de empatice, răbdătoare și corecte. Dar, când sunt atacate și li se face o nedreptate, nu începe cearta, ci… procesul. Da. Balanțele te târăsc în tribunal cât ai zice pește. Și merg cu procesul până în pânzele albe, nu există cale de negociere cu ele.

Femeia Scorpion – are un ac ascuns bine

Femeile Scorpion sunt conduse de Pluto, planeta morții, a puterii și a transformării. Adoră jocurile de putere și, dacă acestea nu le ies așa cum anticipează, sunt tentate să se răzbune pe oricine cred ele că le pune bețe-n roate. Nu se dau înapoi de a face ceva rău celor care nu le cântă în strună.

