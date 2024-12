Cât de des trebuie udate plantele iarna?

Majoritatea plantelor intra in perioada de repaus vegetativ pe perioada iernii, asa ca ingrijirea acestora este deosebit de importanta, asta daca vrei sa te bucuri de flori si in urmatorul sezon cald.

Bineinteles, cel mai important aspect este udarea plantelor, pentru ca prea multa sau prea putina apa poate dauna si poate pune in pericol sanatatea acestora. Iata ce trebuie sa stii pentru a le ingriji iarna.

Udarea plantelor depinde in functie de fiecare specie, asa ca ar fi bine sa stii cate putin despre cele mai populare. In primul rand, vom vorbi despre cactusi, deoarece foarte multe persoane au asa ceva in casa. Ei bine, pe perioada de repaus vegetativ, cactusii se uda o data la 3 saptamani, iar apa trebuie sa fie neaparat la temperatura camerei si in cantitati foarte mici.

Ficusul, dracena sau alte plante tropicale au nevoie de apa o data la 2 saptamani, dar in acelasi timp trebuie sa fie asezate intr-un loc luminos. Mare atentie! Si aceste plante au nevoie de apa la temperatura camerei.

Orhideele sunt iarasi extrem de populare, asa ca ar fi bine sa stii ca in perioada in care acestea nu sunt inflorite se vor uda o data la 2 saptamani. De asemenea, orhideele trebuie sa stea la lumina in mod constant, asa ca un pervaz este locul ideal.

Cum sa uzi florile de apartament iarna. Daca ai muscate sau azalee, atunci trebuie sa stii ca aceste plante se vor uda foarte rar, doar atunci cand pamantul este uscat. Daca o sa mentii solul umed, risti ca radacinile plantelor sa putrezeasca sau favorizezi aparitia mucegaiului. La fel trebuie sa procedezi si cu begoniile.

sursa