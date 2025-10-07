Alarma auto este unul dintre cele mai utilizate sisteme antifurt la nivel global. Aceasta se conectează, în general, la bateria mașinii, are un sistem de activare/dezactivare pe telecomandă și un dispozitiv sonor de alarmare.

Sistemul este conceput să detecteze deschiderea ușilor, pornirea motorului sau orice sunet mai puternic, similar lovirii mașinii. Când e activată, aceste impulsuri declanșează alarma.

În cazul sistemelor complexe, alarma poate trimite notificări pe telefon, poate opri motorul în mers sau chiar trimite alerte direct către poliție.

Amendă pentru cei care nu opresc alarma la mașină

Numai că utilizarea unui sistem antifurt necorespunzător te poate costa foarte mult. Pe lângă investiția inițială, de achiziționare și montare a alarmei, s-ar putea să fii amendat dacă nu o oprești când se declanșează.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancțiuni montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a cărui durată a semnalului depășește mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depășește pragul fonic prevăzut de lege”, prevede Art. 102 (33) din legea circulației.

Așadar, riști o amendă între 1.822,5 lei și 4.050 lei, având în vedere că punctul de amendă în 2025 este de 202,5 lei.

Chiar și cele mai simpliste sisteme de alarmare au multiple setări, de durată, nivel sonor sau scenarii de declanșare. De exemplu, se poate stabili ca alarma să se declanșeze la cea mai mică vibrație sau numai dacă e deschisă portiera. Durata alarmei poate fi de 15-20 de secunde sau nelimitată. Iar nivelul sonor poate fi sub 50 de decibeli sau poate depăși 150 de decibeli.

Practic, fiecare proprietar poate decide:

cât de sensibilă să fie alarma;

când să se declanșeze;

cât timp să sune;

cât de tare să sune.

Iar setările se pot face și după ce se montează, fie de către proprietar, fie de cei care au instalat alarma.

Cât de tare are voie să sune alarma auto

Ministerul Sănătății (MS) a stabilit un set de norme referitoare la poluarea fonică din interiorul locuințelor.

„Pentru apartamente, nivelul acustic echivalent continuu (Leq), măsurat în interiorul camerei cu ferestrele închise, nu trebuie să depășească 35 dB(A) și curba de zgomot 30 în timpul zilei; în timpul nopții (orele 22,00-6,00), nivelul echivalent continuu trebuie redus cu 10 dB(A) față de valorile din timpul zilei”, precizează normele Ministerului Sănătății, stabilite încă din 1997.

Așadar, pentru a determina cât de tare sună alarma, ar trebui măsurat volumul în interiorul unui apartament. Iar măsurătoarea ar trebui realizată cu aparate de specialitate, omologate, de către reprezentanți ai Poliției sau Ministerului Sănătății.

Ceea ce, practic, e imposibil de efectuat când vine vorba de alarme auto. Pentru că acea alarmă ar trebui să sune fără încetare până când ajunge echipa de specialiști la fața locului și montează echipamentele.

Așadar, singura abatere ce poate fi sancționată, în ceea ce privește alarma auto, este timpul în care ea sună. Sunetul trebuie să fie de cel mult 59 de secunde.

Numai că, legea nu stabilește și un număr limită de repetări sau cât să dureze pauzele între alarme.

