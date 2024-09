Riscul dezvoltarii obezităţi s-a amplificat foarte mult, iar una dintre cauzele cele mai importante se considera a fi consumul de carne de pui. În urma studiilor s-a constatat ca puiul crescut cu actuala tehnologie, chiar si cel ecologic, vandut pentru consum uman, ofera mai multa energie din grasimi decat din proteine. Aceasta este o descoperire esentiala intrucat puiul a fost considerat a fi una dintre sursele principale de proteine, scrie sfatulmedicului.ro.

Carnea de pui, mai grasă din cauza hormonilor de creştere

Potrivit cercetarilor, intre 1870 si 2004 continutul de grasime a crescut de la 36Kcal/100g la 207 Kcal/100g. In aceasta perioada de timp, nivelul de proteine a scazut de la 84kcal/100g la 64kcal/100g. In urma rezultatelor s-a considerat ca puiul nu mai poate fi considerat un tip de carne cu un continut scazut de grasimi.

Hormonii de creştere favorizează apariţia diferitelor afecţiuni

Pubertatea precoce la fete Pubertatea precoce poate fi determinata de hormonii de crestere care se regasesc in carne si produsele lactate. Este dificil de stabilit care ar putea fi impactul specific al hormonilor de crestere din produsele alimentare asupra dezvoltarii tinerelor femei. Cu toate acestea, unii cercetatori considera ca steroizii (in mod special), declanseaza pubertate prematura si cresc riscul de cancer de san, mai tarziu, in viata. Persoanele preocupate de acest potential efect secundar, ar trebui sa consume carne sau produse lactate fara hormoni de crestere sau sa evite carnea si produsele lactate.

Risc crescut de cancer la san

Cercetatorii si consumatorii sunt preocupati de faptul ca riscul de cancer de san poate creste ca urmare a utilizarii de hormoni de crestere in produsele alimentare. Potrivit expertilor, preocuparea este realista, întrucat resturile hormonale din anumite alimente pot creste, intr-adevar riscul pentru dezvoltarea cancerului de san. Cu toate acestea, in multe state, nu este permisa utilizarea hormonilor pentru cresterea porcilor, gainilor, curcanilor si a altori pasari.

Riscul crescut pentru cancerul de prostata

O alta preocupare a cercetatorilor si consumatorilor legata de hormonii de crestere din alimentatie este ca acestia pot creste riscul aparitiei cancerului de prostata. În urma unor studii, s-a constatat ca evitarea anumitor hormoni de crestere poate reduce riscul declansarii anumitor tipuri de cancer, cum ar fi cancerul de prostata. Astfel, consumul de alimente care contin reziduri hormonale poate predispune la producerea cancerului de prostata.