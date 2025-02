Mod de preparare:

Incepe prin a pune carnea de vita la fiert, in apa rece cu sare. Carnea se fierbe la foc mic, in timp ce indepartezi spuma care se formeaza la suprafata. Optional, pentru a fierbe mai repede carnea de vita, poti folosi o oala sub presiune. Intre timp, poti pregati radacinoasele. Curata, spala si toaca marunt ceapa, iar morcovii, telina si radacina de patrunjel le vei taia cuburi.

Odata ce nu se mai formeaza spuma, inteapa carnea cu o furculita, pentru a vedea daca s-a fiert suficient, mai bine de jumatate. Ar trebui sa intampini o oarecare rezistenta. Apoi, adauga radacinoasele.

Lasa ciorba de vacuta sa fiarba la foc mic, in timp ce pregatesti restul legumelor. Taie ardeiul cubulete, curata cartofii si taie-i tot cuburi. Odata ce radacinoasele incep sa se inmoaie, poti adauga ardeiul, mazarea boabe si varza alba, taiata fin.

Intre timp, verifica daca s-a fiert carnea. Atunci cand furculita intra usor in ea, scoate-o din oala, las-o sa se raceasca putin si apoi o poti taia cubulete. Pune carnea inapoi in oala. Cand legumele sunt aproape fierte, adauga si cartofii. Odata ce au fiert si acestia, adauga in oala rosiile, pe care le-ai oparit, decojit si taiat cuburi in prealabil. Clocoteste separat borsul si adauga-l peste ciorba. Lasa continutul sa dea in doua clocote si ia oala de pe foc. Adauga sare si piper dupa gust, dar si leusteanul tocat fin. Poti servi ciorba de vacuta cu putina smantana.