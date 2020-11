CAPITALA rămâne în scenariul ROȘU. Ce spun Nicușor Dan și Traian Berbeceanu

Nicusor Dan: „Am spus ca o sa inceapa o etapa a colaborarii. (…) Decizia in ceea ce priveste relocarea de spitale pentru COVID nu apartine autoritatilor locale, ci apartine domnului Arafat. Noi putem pune la dispozitie resursele. Nu luam in acest moment in lucru carantinarea Bucurestiului. (…) Ministerul Sanatatii este in curs de implementare a acelui sistem informatic care sa permita localizarea persoanelor infectate in timp real. Acest sistem va fi gata in 3-4 zile. Si atunci, daca vom vedea acele strazi, putem lua in calcul carantinarea locala a acelei strazi sau a mai multor strazi. (…) Nu s-a pus problema carantinarii unui sector.”

Traian Berbeceanu a ținut să precizeze că Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgență București va menține măsurile luate acum două săptămâni, când Bucureștiul a depășit incidența de trei la mia de locuitori. Asta înseamnă că Bucureștiul va rămâne în scenariul roșu în perioada următoare.

Traian Berbeceanu: „In Comitet, am decis ca vom mentine masurile adooptate de comitet. Nu avem niciun motiv de relaxare. Nu vom adauga noi masuri, dar le vom mentine pe cele care sunt acum. (…) Se va merge in continuare pe invatamantul online.”