Canicula persistă în București: până la 36 de grade și nopți tropicale. Prognoza specială a ANM

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 12:07

Bucureștiul rămâne sub Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale. De sâmbătă după-amiază cresc șansele de vijelii și averse.

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