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Canicula persistă în București: până la 36 de grade și nopți tropicale. Prognoza specială a ANM

Caniculă Capitală/ Profimedia

Caniculă Capitală/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 12:07

Bucureștiul rămâne sub Cod galben de caniculă vineri și sâmbătă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius, disconfortul termic va fi accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale. De sâmbătă după-amiază cresc șansele de vijelii și averse.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că valul de căldură va continua să afecteze Municipiul București în intervalul 7 august, ora 10:00 - 8 august, ora 10:00. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Pe parcursul zilei de vineri, temperatura maximă va atinge 35–36 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 19 și 21 de grade, caracterizând o nouă noapte tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab, cu unele intensificări după-amiaza, când rafalele ar putea ajunge la 30–40 km/h.

Potrivit meteorologilor, și sâmbătă, în intervalul 10:00-21:00, canicula va persista, iar ITU va depăși ușor pragul critic, ceea ce va menține un nivel ridicat al disconfortului termic. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 34 și 35 de grade Celsius.

În a doua parte a zilei de sâmbătă, instabilitatea atmosferică se va accentua. ANM estimează o probabilitate în creștere pentru înnorări temporar accentuate, intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 40–55 km/h. De asemenea, sunt prognozate averse, cu cantități de apă de 2–8 l/mp și izolat peste 10–15 l/mp, însoțite de descărcări electrice.

Municipiul București se află sub atenționare Cod galben de căldură persistentă, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală, valabilă pentru zilele de vineri și sâmbătă. ANM recomandă populației să evite expunerea prelungită la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să limiteze activitățile fizice intense în aer liber.

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