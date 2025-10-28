Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă ca zahărul să fie înlocuit cu miere doar în cazul preparatelor lichide, sau în produsele dulci care nu necesită creștere.

„Întrebarea zilei: Este mierea o alternativă pentru zahăr?

Mierea poate înlocui zahărul în preparatele lichide (sucuri, ceai, cafea) sau în produsele de cofetărie care nu necesită creștere. Ea determină o structură densă și umedă a produsului final, deoarece este hidrofilă (reține apa) și higroscopică (menține umiditatea). Dacă doriți aluaturi cu o textură pufoasă, folosiți zahăr!”, începe postarea Mihaelei Bilic, din mediul online.

Cum folosim corect mierea?

Potrivit informațiilor oferite de medicul nutriționist, mierea este un bun caramelizant pentru fructe și legume, și un bun agent de conservare pentru fructe sau nuci. Mihaela Bilic avertizează că în miere se poate dezvolta toxina botulinică, din cauza faptului că mierea este vâscoasă și nu permite aerului să circule.

„Mierea glasează și caramelizează fructele și legumele mai rapid decât zahărul, la o temperatură mai redusă.

Este, de asemenea, un agent de conservare — în ea se pot păstra fructe sau nuci. Atenție însă: fiind vâscoasă și nepermițând circulația aerului, în miere se poate dezvolta toxina botulinică!

Din punct de vedere nutritiv, are aceeași structură chimică precum zahărul, crește glicemia și îngrașă la fel: ambele sunt dizaharide cu 4 cal/g — o linguriță (aproximativ 5 g) are în jur de 20 de calorii”, adaugă Mihaela Bilic.

De ce este recomandat să aplicăm miere pe piele

Datorită proprietăților sale calmante, cicatrizante și antibacteriene, dar și a acidității pe care o produce, aplicată pe piele, mierea împiedică dezvoltarea mai multor bacterii.

„Aplicată pe piele sau mucoase, mierea are proprietăți calmante, cicatrizante și antibacteriene. Aciditatea pe care o produce împiedică dezvoltarea bacteriilor precum E. coli, stafilococul auriu și Helicobacter pylori, contribuind la vindecarea rănilor și a ulcerațiilor.

Mierea este o substanță vie, bogată în enzime și flavonoide cu efect antioxidant. Nu trebuie încălzită — o temperatură mai mare de 40°C distruge substanțele active! Dacă o alegeți ca agent de îndulcire, consumați-o crudă, nu o omorâți”, a conchis medicul nutriționist.